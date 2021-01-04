108課綱救星！第二代樂學程式積木 必修程式語言神器

根據教育部「十二年國教課綱」（簡稱108課綱）程式相關課程已正式被列為國中選修、高中必修課程，訓練邏輯思考與解決問題的能力，在英國，小孩子腎字從5歲就開始接受「程式語言」的概念教育，對未來的重要性絕對不容忽視。

美國品牌Apitor自2019年底開始在台推出樂學程式積木，因符合未來潮流趨勢，好評狂賣超過一萬組。品牌再接再厲，耗費近一年研發設計，推出最新一代城市積木「Apitor Robot X 第二代樂學程式積木」，功能更多，並且符合STEAM教育概念。全新第二代積木與市面上各大品牌相容，且相較於第一代，積木片數更多、造型更大片更為容易上手，並新增顏色感應功能，除官方教學的12種造型，亦可讓孩子自由創造多種競速汽車、可錄音的機器人與真實能彈奏的樂器等，滿足孩子的創造力需求。