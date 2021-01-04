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BLACKPINK Lisa秀潮表 被貓搶鏡 Gray撞臉蔡凡熙
韓國女子天團BLACKPINK中，被稱為「人間芭比」的Lisa，去年開始擔任義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）的品牌大使，認真代言的她經常在IG上秀出配戴寶格麗珠寶和腕表的的美照，可以說是最稱職的品牌大使之一。日前她再度在IG發新照，配戴寶格麗最新作品BVLGARI BVLGARI的Aluminium計時碼表，復古的黑白配色和中性的設計，展現帥氣的時尚魅力。不過連發照中抱著愛貓的甜笑照醉得粉絲回應，搶盡鋒頭的毛孩魅力完全展現。
同時在IG秀出同款Aluminium計時碼表的還有近來竄紅的韓國饒舌歌手Gray，他以簡約帥氣的打扮完美演繹Aluminium的黑白復古魅力。IG照拍攝角度關係，乍看神似台灣男星蔡凡熙，是秀表的意外插曲。
曾於2000年代紅極一時的寶格麗Aluminium系列腕表，一反寶格麗向來走的頂級奢華路線，在這款腕表上大膽結合鋁金屬和橡膠，去年甫一宣布復活就立刻引起關注，雋永的黑白配色散發時代洗練的魅力，深具90年代的休閒精神。再度復活的經典不但以寶格麗自製的自動上鍊機芯取代舊款的石英機芯，更推出近來大為流行的「熊貓面」配色計時碼表新作，更得到年底的「鐘表奧斯卡」GPHG大賞肯定。
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