BLACKPINK Lisa秀潮表 被貓搶鏡 Gray撞臉蔡凡熙

韓國女子天團BLACKPINK中，被稱為「人間芭比」的Lisa，去年開始擔任義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）的品牌大使，認真代言的她經常在IG上秀出配戴寶格麗珠寶和腕表的的美照，可以說是最稱職的品牌大使之一。日前她再度在IG發新照，配戴寶格麗最新作品BVLGARI BVLGARI的Aluminium計時碼表，復古的黑白配色和中性的設計，展現帥氣的時尚魅力。不過連發照中抱著愛貓的甜笑照醉得粉絲回應，搶盡鋒頭的毛孩魅力完全展現。

同時在IG秀出同款Aluminium計時碼表的還有近來竄紅的韓國饒舌歌手Gray，他以簡約帥氣的打扮完美演繹Aluminium的黑白復古魅力。IG照拍攝角度關係，乍看神似台灣男星蔡凡熙，是秀表的意外插曲。