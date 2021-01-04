買到至少現賺1200元！ SMWS協會酒推出超值福袋

在台灣最早推出原酒裝瓶的獨立裝瓶廠SMWS蘇格蘭麥芽威士忌協會（簡稱協會酒），2021年照例推出超值福袋組。每組福袋隨機組合3瓶協會精選酒款，其中不乏協會的典藏系列、特殊標、限定款於其中。每組福袋3瓶酒款，總價均超過10,000元，以超值優惠的8,800元限量發行，買到至少現賺1200元。

最特別的是，今年蘇格蘭麥芽威士忌協會的「牛年紀念酒」，特別空運來台，隨福袋銷售，單瓶不單獨銷售，只有購買福袋，才有機會獲得年度生肖酒款。

代理商華揚國際展覽公司表示：「由2018年起開始推出協會酒的新年福袋，都相當受到歡迎，今年特別推出藍、色二色的手提精選盒，更特別空運應景『辛丑牛年』紀念酒與楅袋包裹銷售，讓今年的福袋CP值爆表。」

蘇格蘭麥芽威士忌協會的「牛年紀念酒」以中國節慶紅為底，大大的標示著中文的「牛轉乾坤」，象徵告別2020年、迎向新一年的期許，為即將展開的辛丑牛年帶來好采頭。

此外，近年來以趣味、活潑與幽默漫畫標與高品質的選酒擄獲許多年輕酒迷的The Boutique-y Whisky Company（簡稱TBWC/漫畫標）也推出牛年紀版，以台灣最有年味的迪化街為背景，代表吉祥如意的牛隻也混在年貨大街中沾年味，相當應景。

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