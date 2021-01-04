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對應惡意No Show 小樂沐元月起收取訂位訂金

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
小樂沐麵包戶外販售區。圖／小樂沐提供。
小樂沐麵包戶外販售區。圖／小樂沐提供。

為了對應不時會發生的臨時取消，甚至惡意No Show，小樂沐自元月份起調整訂位方式，在訂位時每位酌收訂金880元，須於訂位時完成線上刷卡，待刷卡完成後，訂位才成立。為了配合銀行系統作業，自110年元月起，小樂沐已改為逐日開放隔日起算30天內之線上訂位。

小樂沐表示：「這兩個月來很感謝大家的支持，讓小樂沐的座位預約在開放的頭幾天就告罄，但我們也發現開始有許多臨時取消，甚至惡意No Show的情況。為了保障大家的權益，我們決定落實收取訂金的策略。」

此外，要是遇上節假日或特殊活動，比如情人節聖誕節…等，所需支付訂金則等同當日活動之全額餐費。所有訂位保留時間皆為15分鐘，也不接受現場臨時增加人數。

在訂金退款條件方面，若於訂位時間72小時以前取消，將全額退款；於訂位時間48小時以前取消，需收取50%訂金。但若是在訂位48小時內才取消，則將收取全額訂金。

6人以上無法使用訂位系統訂位，必須以電子郵件預約，或者在特定時段透過電話洽詢。

山羊乳酪、桂花、柚子、醬油脆米、芹菜。圖／小樂沐提供。
山羊乳酪、桂花、柚子、醬油脆米、芹菜。圖／小樂沐提供。
小樂沐內部空間洋溢法式風情。圖／小樂沐提供。
小樂沐內部空間洋溢法式風情。圖／小樂沐提供。
小樂沐主廚陳嵐舒。圖／小樂沐提供。
小樂沐主廚陳嵐舒。圖／小樂沐提供。

樂沐 聖誕節 情人節

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