家長期待一整年！第二代樂學程式積木輕鬆入門108課綱必修程式語言

你知道英國的孩子從五歲就開始接受「程式語言」的概念教育嗎?根據教育部「十二年國教課綱」(簡稱108課綱)程式相關課程已正式被列為國中選修、高中必修課程，訓練邏輯思考與解決問題的能力。

美國品牌Apitor 2019年底在台推出樂學程式積木，好評狂賣超過一萬組，耗費近一年設計，再推出功能更多且符合STEAM教育概念的「Apitor Robot X 第二代樂學程式積木」。積木與市面上各大品牌相容，且相較於第一代，積木片數更多且更大片，並新增顏色感應功能，除官方教學的12種造型，亦可讓孩子自由創造多種競速汽車、可錄音的機器人與真實能彈奏的樂器。

圖/聯合數位文創提供