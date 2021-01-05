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家長期待一整年！第二代樂學程式積木輕鬆入門108課綱必修程式語言

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖/聯合數位文創提供
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你知道英國的孩子從五歲就開始接受「程式語言」的概念教育嗎?根據教育部「十二年國教課綱」(簡稱108課綱)程式相關課程已正式被列為國中選修、高中必修課程，訓練邏輯思考與解決問題的能力。

美國品牌Apitor 2019年底在台推出樂學程式積木，好評狂賣超過一萬組，耗費近一年設計，再推出功能更多且符合STEAM教育概念的「Apitor Robot X 第二代樂學程式積木」。積木與市面上各大品牌相容，且相較於第一代，積木片數更多且更大片，並新增顏色感應功能，除官方教學的12種造型，亦可讓孩子自由創造多種競速汽車、可錄音的機器人與真實能彈奏的樂器。

圖/聯合數位文創提供
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APP內採用scratch 3.0圖形化程式編碼，可自行設計作品的動作並操控，未來更將開發電腦版，讓孩子用電腦寫程式。更多超乎預料的功能、樂趣及募資超早鳥56折優惠，詳見嘖嘖募資頁面

108課綱 品牌

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