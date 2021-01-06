三萬六千英尺的邂逅 格蘭利威13年雪莉桶原酒2021年限量珍藏版

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在高空中品飲威士忌會有何不同的感受呢？讓格蘭利威帶你上飛機一探究竟。

以「創新出眾，不變初衷」作為品牌精神，格蘭利威日前與星宇航空合作，舉辦了全台首場高空品酒會，同時藉此機會正式發表剛抵台熱騰騰的「格蘭利威13年雪莉桶原酒2021年限量珍藏版」。相隔兩年，格蘭利威13年雪莉桶原酒終於再度與台灣的酒迷們見面！

格蘭利威專機顛覆品酒全新高度，全新視角呼應獨獻台灣精神，13年雪莉桶原酒2021年限量珍藏版，磅礡上市。 圖／保樂力加 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

首創太空膠囊調酒此次與星宇航空合作重點在於「創新」與「挑戰」，而在這次活動中，這兩者是以一體兩面的方式呈現，每個創舉都是為了克服未曾經歷的挑戰，讓參與者感受一場前所未有的品飲歷程。

在正式品飲格蘭利威13年雪莉桶原酒前，空服員先為賓客們獻上兩款「格蘭利威太空膠囊」，這是以格蘭利威「創者臻藏」以基底調製的兩款新穎調酒— Paloma以及Scottish coffee。Paloma 帶著清新果香，由柚子汁、葡萄柚汁、接骨木等原料調製而成，酒精濃度19%。Scottish coffee 則散發濃厚的香草、咖啡、焦糖等香氣，讓人想起蘇格蘭清晨香醇的咖啡，酒精濃度18.2%。格蘭利威太空膠囊首見於去年的London Cocktail Week，當時在威士忌圈與調酒圈引起了雙重震撼，被譽為分子調酒最成功的新應用法。這次被特別應用在高中品酒會中果然也引起了在場賓客們一致的讚賞，堪稱是最與眾不同令人印象深刻的開場。

全台首創高空品酒會專屬品飲組，〈左起〉格蘭利威13年、格蘭利威13年原酒與兩款太空膠囊。 圖／保樂力加 提供

上機前台灣保樂力加董事總經理TERENCE（右二）與來賓陳信安（左一）、修杰楷（左二）、黃子佼（右一）一同合影。 圖／保樂力加 提供

格蘭利威攜手星宇航空高空品酒會所有與會貴賓一同合影留念。 圖／保樂力加 提供

高空五感體驗接下來在品牌大使Jessica Chen的帶領下，賓客們開始正式品飲「格蘭利威13年雪莉桶原酒2021年限量珍藏版」，整個過程可分為三個階段：純飲、撒上飲用水噴霧、伴隨音樂蒙眼品飲。Jessica表示：「許多研究指出在高空上人體的味覺靈敏度會下降約30%，但這種狀況下品飲未經稀釋的原酒反而更容易感受其濃郁香醇的繽紛風味，讓味覺感受更加深刻；純飲後噴灑飲用水噴霧可以降低酒精濃度而讓香氣分子擴散，放大嗅覺的感受。」而接下來Jessica請大家請大家戴上耳機：「另一個研究顯示，輕快高頻的音樂旋律會改變人的味覺感覺，提高對甜味的敏銳度，因此我們特別精心準備了一段音樂，並請大家戴上眼罩，專心地聆聽音樂的同時品飲格蘭利威13年雪莉桶原酒，相信能夠讓大家品味到更多原本潛藏在威士忌中的風味。」

本次的旅程東去西回，飛行高度最高達三萬六千英尺；天公做美之下能見度非常高，出海後飛到菲律賓折回往澎湖馬公，最後回到桃園。在舒適的座椅上、聆聽專屬音樂、啜飲著格蘭利威13年雪莉桶原酒，沿路的美景盡收眼底，傍晚雲端橘紅的夕陽餘光美得令人心醉，真是一場讓五感都極度滿足的高空品酒會。

格蘭利威專機締造品酒新視野，打造味蕾與視覺雙享受。 圖／保樂力加 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

獨獻台灣「格蘭利威13年雪莉桶原酒2021年限量珍藏版」與2019年初版同樣，只使用最優質的西班牙Oloroso雪莉桶，由首席調酒師Alan Winchester精心調製而成，但這次以更高的酒精濃度60.2%ABV裝瓶，表現出更濃郁奔放的雪莉桶風味。馥郁甜美的成熟水果香氣，伴隨著杏仁糖糕的甜蜜風味，當中還隱約有著淡淡的香料氣息。入口之後原酒強烈又直接的酒體衝擊著味蕾，不斷地湧現多種令人愉悅的糖漬果乾風味，在濃郁卻又平衡的酒體中，可以嚐到迷人的黑巧克力、橙皮和高雅的丁香、生薑、荳蔻等香料風味，層次豐富迷人，口感溫潤細緻。尾韻則是綿長、輕柔而美味的漂亮結尾，渲染出層次豐富，悠長的共鳴。豐富多層次的風味中，依然展現出細緻純淨的酒質，可以感受到品牌創辦人喬治史密斯對單一麥芽威士忌的執著。

格蘭利威攜手星宇航空，首創高空品酒會貴賓專屬與會禮。 圖／保樂力加 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「13年雪莉桶原酒2021年限量珍藏版」整體包裝延續紫紅色的設計，外盒上更以「2021 Limited Edition」標示出限量版的珍貴，映襯著100%雪莉桶熟成的深琥珀色酒液，更顯珍貴非凡。酒瓶及外盒上都標示著TAIWAN EXCLUSIVE（獨獻台灣）的字樣，彰顯對台灣消費者的重視，也表示對台灣威士忌愛好者堅持美好風味的推崇。

格蘭利威13年雪莉桶原酒2021年限量珍藏版 品飲筆記香氣：濃郁而甜美的成熟水果香氣，伴隨著芳香的杏仁糖糕，並隱含著淡淡的香料氣息口感：糖漬果乾、黑巧克力，橙皮、丁香等風味不斷襲來，層次豐富尾韻：綿長，細緻、輕柔而漂亮的結尾

蘭利威悉心妝點艙內，打造完美利威專機。 圖／保樂力加 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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