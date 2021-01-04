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特力集團特賣最低殺破1折 3萬元WMF鍋具3千有找帶回家

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
特力集團自1/7至1/21在板橋大遠百7樓活動中心舉辦代理品牌FAMILY SALE新春特賣。圖／特力集團提供
特力集團自1/7至1/21在板橋大遠百7樓活動中心舉辦代理品牌FAMILY SALE新春特賣。圖／特力集團提供

特力集團自1/7至1/21在板橋大遠百7樓活動中心舉辦代理品牌FAMILY SALE新春特賣，旗下包括英式經典寢具Wedgwood、德國精品餐廚WMF、美國百年廚電KitchanAid、日本百變鬆餅機Vitantonio、健康養生專家Joyoung九陽、韓國清淨除濕機Winix，還有義大利潮牌行李箱Crash Baggage等共計13大國際知名品牌，全場超過300件商品推出1～5折優惠，當中原價超過3萬元的WMF Gala Plus鍋具三件套組，更是殺破1折，3千有找帶回家，現場消費滿5,000元再送500元商品券，方便消費者在新的一年為居家環境除舊佈新或添購家居用品與廚房家電。

特力集團新春特賣種類涵蓋家具家飾、寢具配件、餐廚用品、居家電器、香氛、旅行用品等。當中每日限量一物價差相當大，有需要的消費者可鎖定入手。1/8的WMF Gala Plus鍋具三件套組原價31,600元，特價2,699元，殺破1折來到0.85折，限量30組。1/18的PROFI-PFANNEN平煎鍋原價9,960元，1.7折後特價1,680元，限量20組。

另外，1/7限日限量Wedgwood經典花色英倫野莓印花雙人床組原價12,800元，3.1折後特價3,980元就可入手，雙人、加大兩尺寸共限量40組。1/13有早餐點心好幫手Vitantonio厚燒熱壓三明治機原價2,990元，3.3折後特價999元，全新福利品限量20組。1/15有Joyoung九陽免清洗多功能破壁豆漿機原價19,900元，4.3折後特價8,500元，全新福利品限量20台。

1/7限定，Wedgwood經典花色英倫野莓印花雙人床組原價12,800元，3.1折後特價3,980元，雙人、加大兩尺寸共限量40組。圖／特力集團提供
1/7限定，Wedgwood經典花色英倫野莓印花雙人床組原價12,800元，3.1折後特價3,980元，雙人、加大兩尺寸共限量40組。圖／特力集團提供
1/8限定，WMF Gala Plus鍋具三件套組原價31,600元，特價2,699元，限量30組。圖／特力集團提供
1/8限定，WMF Gala Plus鍋具三件套組原價31,600元，特價2,699元，限量30組。圖／特力集團提供
1/18限定，PROFI-PFANNEN平煎鍋原價9,960元，達1.7折後特價1,680元，限量20組。圖／特力集團提供
1/18限定，PROFI-PFANNEN平煎鍋原價9,960元，達1.7折後特價1,680元，限量20組。圖／特力集團提供
1/13限定，Vitantonio厚燒熱壓三明治機原價2,990元，3.3折後特價999元，全新福利品限量20組。圖／特力集團提供
1/13限定，Vitantonio厚燒熱壓三明治機原價2,990元，3.3折後特價999元，全新福利品限量20組。圖／特力集團提供

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