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紅色花紋管身更性感 Gucci農曆新年絲緞唇膏超限量上市

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Gucci彩妝Rouge à Lèvres Satin 絲緞唇膏系列特別推出農曆新年限量版的新品唇膏，換上紅色新衣的唇膏管身熱情又性感。圖／Gucci提供
Gucci彩妝Rouge à Lèvres Satin 絲緞唇膏系列特別推出農曆新年限量版的新品唇膏，換上紅色新衣的唇膏管身熱情又性感。圖／Gucci提供

農曆新年腳步越來越近，應景的喜氣設計商品在這個時候特別搶眼，也是送禮最佳選擇。Gucci彩妝Rouge à Lèvres Satin 絲緞唇膏系列，近日就特別推出農曆新年限量版的新品唇膏，以節慶作為設計概念，換上紅色新衣的唇膏管身熱情又性感，再加上這次嶄新推出的全新色調，非常值得收藏！

之前首次推出就主打金色管身的Rouge à Lèvres Satin絲緞唇膏系列，這次農曆新年限量版將管身蓋子變成紅色，延續出自創作總監Alessandro Michele之手的精緻鐫刻花紋裝飾，復古優雅。色系方面，限量版包含兩款經典色調標誌紅色25*米開理紅和鏽紅色505復古珍妮特，以及全新打造的513艾米櫻紅，象徵幸運、喜悅與快樂。目前台灣消費者可以在在101 Gucci專賣店購買，超限量發售中。

為延續之前Gucci Beauty Holiday Spectacular的故事，農曆新年限量版絲緞唇膏系列平面廣告再度於英國木偶戲Punch and Judy的紅、金色設計為主的劇院取景，唇膏化身舞台上的演員，展現木偶戲藝術的趣味感。

#505復古珍妮特。圖／Gucci提供
#505復古珍妮特。圖／Gucci提供
農曆新年限量版絲緞唇膏#25米開理紅，1,300元。圖／Gucci提供
農曆新年限量版絲緞唇膏#25米開理紅，1,300元。圖／Gucci提供
#25米開理紅。圖／Gucci提供
#25米開理紅。圖／Gucci提供
農曆新年限量版絲緞唇膏#513艾米櫻紅，1,300元。圖／Gucci提供
農曆新年限量版絲緞唇膏#513艾米櫻紅，1,300元。圖／Gucci提供
513艾米櫻紅。圖／Gucci提供
513艾米櫻紅。圖／Gucci提供
Gucci彩妝Rouge à Lèvres Satin 絲緞唇膏系列特別推出農曆新年限量版的新品唇膏，換上紅色新衣的唇膏管身熱情又性感。圖／Gucci提供
Gucci彩妝Rouge à Lèvres Satin 絲緞唇膏系列特別推出農曆新年限量版的新品唇膏，換上紅色新衣的唇膏管身熱情又性感。圖／Gucci提供
農曆新年限量版絲緞唇膏#505復古珍妮特，1,300元。圖／Gucci提供
農曆新年限量版絲緞唇膏#505復古珍妮特，1,300元。圖／Gucci提供

Gucci

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