全聯「至尊主廚功夫菜」年菜倒數預購 卡友加碼3重送

跨完年、看完煙火，就要開始準備過農曆新年了！搶攻年菜上億商機，全聯福利中心今年不僅集結6大名廚、8大名店，主打史上最堅強陣容的「至尊主廚功夫菜」年菜預購，即日起至1月31日止，把握倒數最後1個月，福利卡友還可享好禮3重送優惠，包含單筆任2件抽義大利SMEG 4片式烤麵包機、指定品單筆2件贈500點，以及指定年菜滿千元且於1月24日前憑兌換券早鳥領貨即贈50元生鮮買菜金，預計今年年菜預購業績可較去年成長2成。

全聯指出，今年因疫情年假無法出國玩，所以預測今年農曆春節是國內最多人過節的一年，而且隨著防疫逐漸升級，在家團圓吃年夜飯的人數也會增加，因此特別推出史上最堅強陣容的年菜預購，特選品即超過100項美味好料，分成不同主題類別，包含團圓年菜套餐、鍋物大賞、暖冬進補、圍爐加菜、名店推薦、經典味道、年節必備、嚴選生鮮、居家甜點等，滿足不同消費者需求。

目前年菜預購活動開跑以來，較去年同期成長近10%，其中熱銷前5名品項分別為，連續3年奪下熱銷冠軍寶座的「京老鋪十全十美團圓年菜組」，以及「呷七碗櫻花蝦米糕」、「錵鑶聖凱師十全十美團圓年菜組」、「六福開運年菜組」、「郭老師黃耆紅棗枸杞烏骨雞湯」。另外也推薦通路獨家的「金牛賀年真情饗宴」，由名廚黃景龍技術指導，包含一品人蔘雞湯、櫻花蝦米糕、御品紹興醉蝦等共6道佳餚，限量1,200組；以及經典名菜「老四川酸菜魚」。另因應吃素人口越來越多，今年也首次販售「台康園滿蔬食年菜組」，讓消費者不用到餐廳、免排隊，更不用趕時間就能在家裡輕鬆吃到大廚級名菜。