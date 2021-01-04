快訊

飛機墜民宅！一家五口爭「看哪部電影」走離客廳逃死劫

中職／繼續冰起來？傳出富邦悍將開訓名單不見胡金龍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超商開工優惠 萊爾富大杯咖啡買5送5、OKmart蛋撻2件8折

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
即日起至1月6日止，OKmart哈燒熱點經典現烤蛋撻2件8折。圖／OKmart提供
即日起至1月6日止，OKmart哈燒熱點經典現烤蛋撻2件8折。圖／OKmart提供

迎接2021年第1個開工日，超商再推出開工優惠，幫不想上班的民眾打打氣！OKmart即日起至1月6日止，於全台820間門市推出OKCafe提拉米蘇拿鐵開工價55元（原價65元），網路討論度極高的哈燒熱點經典現烤蛋撻2件8折，大受好評的「經典葡式蛋塔」與「阿華田脆酷力蛋塔」任選，OKmart App會員還能用1,000點點數加購5元茶葉蛋，用暖心咖啡、熱呼呼的點心、茶葉蛋為上班族補足戰力。

萊爾富也推出週一限定Hi Café大杯咖啡同品項買5送5優惠幫上班族收心、提振精神，包含大冰/熱美式咖啡、大冰/熱拿鐵咖啡，商品可存於「Hi-Life VIP」App或出紙本券，單一品項單筆結帳組數最高10組，讓假期過後開工充滿活力。

萊爾富也同步推出早餐優惠活動，1月5日前購買指定麵包、三角飯糰、三明治等系列商品，搭配指定飲料，享早餐合購價39元起；購買指定包子搭配溫罐機伊藤園系列飲品，享合購價59元，包括「懷舊脆筍豬肉包」、「鮮香麻油豚菇包」，搭配伊藤園玄米茶、黑豆茶、大納言紅豆湯、玉米濃湯，皆可直接現省10元，用豐盛的早餐與暖心飲品迎接新的一年。

開工日幫上班族提神打氣，萊爾富推出週一限定Hi Café大杯咖啡同品項買5送5。圖／萊爾富提供
開工日幫上班族提神打氣，萊爾富推出週一限定Hi Café大杯咖啡同品項買5送5。圖／萊爾富提供
即日起至1月6日止，OKmart推出OKCafe提拉米蘇拿鐵開工價55元。圖／OKmart提供
即日起至1月6日止，OKmart推出OKCafe提拉米蘇拿鐵開工價55元。圖／OKmart提供

咖啡 茶葉蛋 早餐

延伸閱讀

如何精準評鑑咖啡風味？大師教你怎麼進行咖啡杯測

跨年商機夯 全家人力增10倍、萊爾富拆門備戰

影／全國首創菸品遮起來！嘉義市便利商店菸品區設布簾

萊爾富「幸福年菜」預購開跑！傳統滋味、異國料理、蔬食年菜都上桌

相關新聞

超商開工優惠 萊爾富大杯咖啡買5送5、OKmart蛋撻2件8折

迎接2021年第1個開工日，超商再推出開工優惠，幫不想上班的民眾打打氣！OKmart即日起至1月6日止，於全台820間門...

到老屋吃土！樂埔町「土壤套餐」 牛排、蝦肉都有故事

根據美國土壤分類系統，世界上的土壤共區分為12個土綱。地形複雜、氣候多變的台灣，就擁有11種土綱。為了呈現台灣土地的多樣...

城堡莊園 隱身屏東

聯合報系有行旅推出的「茱麗葉城堡莊園」，將帶領旅人走進屏東，以不同角度與心境，探索隱世生活美學與故事。

優人物／徐仲 深入產地 發掘文化

這日新竹山區剛下完連日大雨，草皮覆蓋在濕軟泥土上，晨光暮氣將眾人從都市的昏沈和茫然裡喚醒過來，這是徐仲最享受的瞬間。探訪...

4號店！「松屋」進軍行天宮商圈 醬蒜奶油雞腿新上桌

愛吃日本丼飯的民眾，又有新選擇了！來自日本，目前在台已有3間分店的牛丼名店「松屋」，預計將再進軍捷運行天攻站商圈，讓民眾...

單手擠出2種美味Pakitte不沾手醬包 第2件享6折

若民眾曾有在日本超商購買熱狗的經驗，往往會因為店家所提供的「不沾手蕃茄芥末醬包」而感到驚喜，使用專利包裝的不沾手設計，只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。