超商開工優惠 萊爾富大杯咖啡買5送5、OKmart蛋撻2件8折

迎接2021年第1個開工日，超商再推出開工優惠，幫不想上班的民眾打打氣！OKmart即日起至1月6日止，於全台820間門市推出OKCafe提拉米蘇拿鐵開工價55元（原價65元），網路討論度極高的哈燒熱點經典現烤蛋撻2件8折，大受好評的「經典葡式蛋塔」與「阿華田脆酷力蛋塔」任選，OKmart App會員還能用1,000點點數加購5元茶葉蛋，用暖心咖啡、熱呼呼的點心、茶葉蛋為上班族補足戰力。

萊爾富也推出週一限定Hi Café大杯咖啡同品項買5送5優惠幫上班族收心、提振精神，包含大冰/熱美式咖啡、大冰/熱拿鐵咖啡，商品可存於「Hi-Life VIP」App或出紙本券，單一品項單筆結帳組數最高10組，讓假期過後開工充滿活力。