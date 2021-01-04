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超商開工優惠 萊爾富大杯咖啡買5送5、OKmart蛋撻2件8折
迎接2021年第1個開工日，超商再推出開工優惠，幫不想上班的民眾打打氣！OKmart即日起至1月6日止，於全台820間門市推出OKCafe提拉米蘇拿鐵開工價55元（原價65元），網路討論度極高的哈燒熱點經典現烤蛋撻2件8折，大受好評的「經典葡式蛋塔」與「阿華田脆酷力蛋塔」任選，OKmart App會員還能用1,000點點數加購5元茶葉蛋，用暖心咖啡、熱呼呼的點心、茶葉蛋為上班族補足戰力。
萊爾富也推出週一限定Hi Café大杯咖啡同品項買5送5優惠幫上班族收心、提振精神，包含大冰/熱美式咖啡、大冰/熱拿鐵咖啡，商品可存於「Hi-Life VIP」App或出紙本券，單一品項單筆結帳組數最高10組，讓假期過後開工充滿活力。
萊爾富也同步推出早餐優惠活動，1月5日前購買指定麵包、三角飯糰、三明治等系列商品，搭配指定飲料，享早餐合購價39元起；購買指定包子搭配溫罐機伊藤園系列飲品，享合購價59元，包括「懷舊脆筍豬肉包」、「鮮香麻油豚菇包」，搭配伊藤園玄米茶、黑豆茶、大納言紅豆湯、玉米濃湯，皆可直接現省10元，用豐盛的早餐與暖心飲品迎接新的一年。
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