到老屋吃土！樂埔町「土壤套餐」　牛排、蝦肉都有故事

根據美國土壤分類系統，世界上的土壤共區分為12個土綱。地形複雜、氣候多變的台灣，就擁有11種土綱。為了呈現台灣土地的多樣性，擅長以時令滋味入菜、以百年老宅為建物主體的「樂埔町」，此次即以「用一頓飯的時間來趟地質旅遊」的概念，規劃一系列菜式套餐，演繹台灣土壤的奧妙。

「12土綱」共分別為淋殿土、弱育土、旱境土、淋溶土、有機質土、新成土、氧化物土、膨轉土、極育土、黑沃土、灰燼土、永凍土，其中台灣僅缺「永凍土」，顯示出台灣土壤的豐富性。而本次被戲稱為「吃土菜單」的菜色，並非是強硬的灌輸地質學，而是樂埔町以各個土壤的特徵作為設計靈感，藉由意象、顏色、味覺、形體等轉化，讓每道料理與不同土壤進行連結。因此多聽聽服務生的「說菜」，更能理解菜色與土壤之間的緊密感。

擔任開場的「墨塔胭脂」，脆口的塔皮使用竹炭染色，內餡則是切丁的胭脂蝦，藉此表達東台灣「黑沃土」土色色黑、構造為團粒的特質。玉米泥、手指檸檬所提出的酸度，也表達土壤酸性的特質。使用稻草煙燻鰹魚為主角的「梅澱燻魚」，抹上微酸的調醬，還有以澄清湯技法呈現的蕃茄紫蘇梅凍，再以綠酸膜、紅芥點綴，讓整體顯現出果香酸性，呼應「淋澱土」的酸性特質。

菜單中最能顯現食材原味的「白蘆玉柱」，選用白蘆筍奶凍填充的甜蒜、白蘆筍交錯擺放，不僅具有軟實、清脆交疊的口感，還呼應柱狀的土壤構造；點綴其中的山葵芥苗、台中谷關魚子醬，象徵土壤肥沃的「弱育土」；最後再灑上嘉義沿海洲南鹽場中，經海水浸潤的「旱境土」所產出之藻鹽花，更能連結土壤之間的關係。

至於「落蘇溶紅」，是將烤茄子塊加上柚子胡椒味噌、海膽、酥炸羽衣甘藍等配料，再淋上南投魚池紅玉紅茶及高湯調製而成的醬汁，整體對照出「淋溶土」的塊狀結構。略重口的滋味，適合快速轉換味蕾，並引出讓人想小酌兩杯的情調。除此之外，將馬頭魚以「立鱗燒」手法調理的「山海魚筊」，魚鱗酥脆、肉質細嫩，配上筊白筍與特製的野菇奶油醬，不僅口感豐富，還藉由海鮮食材，呼應海底「新成土」的特質。

擔任主菜的「土育豐牛」，將牛小排以龍眼木葉煙燻後再碳烤並切塊，再配上地瓜泥、巴西蘑菇，呈現出「弱育土」的塊狀構造。同盤加映的葉型餅乾，則是以地瓜泥製成，香甜可口，也為整體視覺迎來萬物豐饒的感覺。至於「赭土旺來」、「土行櫨黃」等兩道甜點，各是以顏色元素，表達出台灣「紅土」、「灰燼土」之特質。