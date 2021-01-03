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4號店！「松屋」進軍行天宮商圈　醬蒜奶油雞腿新上桌

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
松屋以招牌牛肉飯最具代表性。記者陳睿中／攝影
松屋以招牌牛肉飯最具代表性。記者陳睿中／攝影

愛吃日本丼飯的民眾，又有新選擇了！來自日本，目前在台已有3間分店的牛丼名店「松屋」，預計將再進軍捷運行天攻站商圈，讓民眾用餐有新去處。

松屋與吉野家、Sukiya並列「日本三大連鎖牛丼飯」之一，同樣都是走價格平實的庶民美味路線，也是許多旅客赴日旅遊時的人氣之選，在日本海內外累積有千間門市。2018年9月，松屋首度登台，於新光三越開設全台首間門市，又於2019年7月、2020年7月，各於西門町、芝山開設門市。即將開設的新門市，鄰近捷運行天宮站，估將是全台第4間門市，目前也已經對外招募員工，為開幕做準備。

松屋除了供應牛肉飯、蔥香半熟蛋牛肉飯、泡菜牛肉飯等丼飯外，也有豬梅花燒肉定食、炸豬排定食等餐點，方便不吃牛肉的民眾用餐。除此之外，松屋登台後，已經多次推出期間限定的特色料理。自1月5日起，松屋全門市再將推出新年新品「醬蒜奶油雞腿定食」，使用香濃的蒜味醬油搭配奶油，為雞腿肉增添鹹香滋味，每份185元。另外即日起至1月7日期間，凡參與臉書活動，還可免費兌換「台灣松屋風味蛋」1顆。

日本 捷運 西門町

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