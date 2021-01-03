單手擠出2種美味Pakitte不沾手醬包 第2件享6折

若民眾曾有在日本超商購買熱狗的經驗，往往會因為店家所提供的「不沾手蕃茄芥末醬包」而感到驚喜，使用專利包裝的不沾手設計，只要單手輕輕一壓，就可以同時輕鬆擠出蕃茄醬與芥末醬，方便又快速！現在在台灣，同樣也能購入源自日本的Pakitte不沾手醬包，不僅有經典不沾手果醬，還有不沾手拌麵醬，讓每一餐都能充滿效率又具趣味。

已經有37年歷史的Pakitte不沾手設計，最初於1983年在美國所發明，後於1986年由日本三菱取得獨家授權，並與百年醬料大廠Kewpie（Q 比）合作，將優質醬料與專利設計完美結合，成為30餘年以來，日本各大超商均使用的經典醬包。除此之外，Pakitte不沾手醬包也陸續延伸出眾多口味，成功走入日本家庭，平均每位日本國民1年使用4片以上，廣受消費者認同。

2018年時，Pakitte不沾手醬包首度跨足海外，正式登陸台灣，目前在台共提供有香濃花生巧克力、黑白巧克力、藍莓×奶油、草莓×奶油等4種早餐系列的經典不沾手果醬，適合搭配麵包、餅乾，另還有1款滋味十足的「不沾手香蔥椒麻拌醬」，可以配上各式麵條、炒手，或是用於快炒、涼拌料理之中，懶人料理也能美味上桌。

業者指出，每款Pakitte不沾手醬包，均秉持著「單手一擠、雙重享受」的不沾手概念，使用十分方便；小包裝、氮氣填充保鮮、免冷藏保存的設計，大幅減少廚房、冰箱內的瓶罐空間，還能方便控制用量與糖分攝取量，並有效避免開罐後吃不完的浪費。除了適合居家使用外，Pakitte不沾手醬包也適合外出郊遊、野餐、露營時攜帶，而且獨立包裝、省去眾人共用抹刀等步驟，也能在防疫期間達到預防交叉感染之功效