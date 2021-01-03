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英國限定歐肯限量白蘇維濃桶 台灣成為海外首發市場

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
FirePlay Taipei X 歐肯威士忌餐酒搭配，來店點滿三套送品牌品酩杯乙只。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
FirePlay Taipei X 歐肯威士忌餐酒搭配，來店點滿三套送品牌品酩杯乙只。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

原本是英國本土限定的歐肯（Auchentoshan）單一麥芽蘇格蘭威士忌限量白蘇維濃桶，甫上市即售罄。身為重點發展的台灣特別爭取成為海外首發市場，採限量限時預購，這也是該酒款首度對海外發行。

歐肯堅守蘇格蘭唯一全程「3次蒸餾」造就更醇美柔順酒質，完美呈現橡木桶熟成風味。歐肯限量白蘇維濃桶，採用白蘇維濃桶過桶技術，創新融合葡萄酒風味，突破傳統框架的侷限，3次蒸餾的純淨酒體，完美結合白蘇維濃桶細緻的風味特色，一改威士忌「重拳直擊」的印象；冰鎮過後純淨冷冽，入喉溫潤不燒灼，透出淡雅輕盈的花香與葡萄、青蘋果等果香風味，帶給威士忌愛好者有別以往的飲用體驗。

為慶祝「歐肯白蘇維濃桶」限量登場，歐肯此次更聯手台灣三家承襲了米其林星級主廚經驗的人氣餐廳- FirePlay Taipei、山男YAMASAN、LSD Café Salon，以「歐肯想不到吧BAR」為主題，推出期間限定餐酒搭活動。針對歐肯12年、三桶和白蘇維濃桶，三種不同的風味搭配完美的餐點，展現意想不到的搭配美味。

除了於活動期間店內可以品嚐到限定餐酒搭配以外，為回饋歐肯粉絲，特地另外舉辦歐肯品酩饗宴活動共四場，即日起可上歐肯Facebook粉絲專頁報名。

台灣三得利總經理長江淳。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣三得利總經理長江淳。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「歐肯白蘇維濃桶」原為英國市場限量酒款，建議售價新台幣1,750元，700毫升，酒精濃度47%。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「歐肯白蘇維濃桶」原為英國市場限量酒款，建議售價新台幣1,750元，700毫升，酒精濃度47%。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
LSD Cafe Salon X 歐肯威士忌餐酒搭配，來店點滿三套送品牌品酩杯乙只。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
LSD Cafe Salon X 歐肯威士忌餐酒搭配，來店點滿三套送品牌品酩杯乙只。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 葡萄酒 米其林

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