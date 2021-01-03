賣到缺貨！BV早春「電話線」飾品人氣超旺

造型趣味的時尚單品總能令人眼睛為之一亮，特別是在社群平台發達的今日，這類型的設計更是討喜。Bottega Veneta（簡稱BV）今年早春1號衣櫥新品當中，就有一系列外觀很像「電話線」的飾品，從耳環、項鍊到戒指等，多種顏色搭配有趣外觀，有些品項很快就在官網上銷售一空，人氣超旺！

BV這系列「電話線」飾品材質為琺瑯純銀，顏色網羅純白、草綠、水藍、薰衣草紫、椒紅色等。除了有簡單的一圈圈曲狀設計之外，另外還有搭配花朵重點的款式可以選擇。提供耳環、手鍊、項鍊、戒指，品項齊全，配戴也很方便，造型感十足。