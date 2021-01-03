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賣到缺貨！BV早春「電話線」飾品人氣超旺

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Bottega Veneta今年早春1號衣櫥新品當中，有一系列外觀很像「電話線」的飾品，多種顏色搭配有趣外觀，有些品項很快就在官網上銷售一空，人氣超旺。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta今年早春1號衣櫥新品當中，有一系列外觀很像「電話線」的飾品，多種顏色搭配有趣外觀，有些品項很快就在官網上銷售一空，人氣超旺。圖／Bottega Veneta提供

造型趣味的時尚單品總能令人眼睛為之一亮，特別是在社群平台發達的今日，這類型的設計更是討喜。Bottega Veneta（簡稱BV）今年早春1號衣櫥新品當中，就有一系列外觀很像「電話線」的飾品，從耳環、項鍊到戒指等，多種顏色搭配有趣外觀，有些品項很快就在官網上銷售一空，人氣超旺！

BV這系列「電話線」飾品材質為琺瑯純銀，顏色網羅純白、草綠、水藍、薰衣草紫、椒紅色等。除了有簡單的一圈圈曲狀設計之外，另外還有搭配花朵重點的款式可以選擇。提供耳環、手鍊、項鍊、戒指，品項齊全，配戴也很方便，造型感十足。

如果喜歡這種類似串鍊設計但偏好純金屬款的話，1號衣櫥新品中也另外推出純銀鍍金、純銀串鍊戒指，像是把之前The Chain Pouch包的背帶縮小成戒指，有個性又帶點奢華感，點綴細節魅力。

曲狀琺琅花朵純銀鍍金戒指 (草綠)，25,700元。圖／Bottega Veneta提供
曲狀琺琅花朵純銀鍍金戒指 (草綠)，25,700元。圖／Bottega Veneta提供
曲狀琺琅純銀鍍金耳環 (奶油黃)，36,500元。圖／Bottega Veneta提供
曲狀琺琅純銀鍍金耳環 (奶油黃)，36,500元。圖／Bottega Veneta提供
曲狀薰衣草紫琺琅純銀項鍊，61,700元。圖／Bottega Veneta提供
曲狀薰衣草紫琺琅純銀項鍊，61,700元。圖／Bottega Veneta提供
純銀Chain戒指，21,500元。圖／Bottega Veneta提供
純銀Chain戒指，21,500元。圖／Bottega Veneta提供
曲狀草綠琺琅純銀耳環，23,900元。圖／Bottega Veneta提供
曲狀草綠琺琅純銀耳環，23,900元。圖／Bottega Veneta提供
純銀鍍金Chain戒指，22,700元。圖／Bottega Veneta提供
純銀鍍金Chain戒指，22,700元。圖／Bottega Veneta提供
曲狀草綠琺琅純銀戒指，14,500元。圖／Bottega Veneta提供
曲狀草綠琺琅純銀戒指，14,500元。圖／Bottega Veneta提供
曲狀純白琺琅純銀鍍金手鍊，35,100元。圖／Bottega Veneta提供
曲狀純白琺琅純銀鍍金手鍊，35,100元。圖／Bottega Veneta提供
曲狀琺琅花朵純銀鍍金耳環 (水藍)，36,500元。圖／Bottega Veneta提供
曲狀琺琅花朵純銀鍍金耳環 (水藍)，36,500元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta今年早春1號衣櫥新品當中，有一系列外觀很像「電話線」的飾品，多種顏色搭配有趣外觀，有些品項很快就在官網上銷售一空，人氣超旺。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta今年早春1號衣櫥新品當中，有一系列外觀很像「電話線」的飾品，多種顏色搭配有趣外觀，有些品項很快就在官網上銷售一空，人氣超旺。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta今年早春1號衣櫥新品當中，有一系列外觀很像「電話線」的飾品，多種顏色搭配有趣外觀，有些品項很快就在官網上銷售一空，人氣超旺。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta今年早春1號衣櫥新品當中，有一系列外觀很像「電話線」的飾品，多種顏色搭配有趣外觀，有些品項很快就在官網上銷售一空，人氣超旺。圖／Bottega Veneta提供

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