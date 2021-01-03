時令果乾、多肉植物當伴手禮！小草作、多肉年禮好清新

年節將至，除了傳統的糕餅點心禮盒之外，帶有小清新感的文創禮盒也陸續登場。花草茶品牌「小草作」，今年以時令果乾、島嶼花茶等元素，推出一系列「金牛迎新」春節禮盒；至於以多肉植物為主的「有肉」，則是與天仁茗茶攜手推出聯名禮盒，同時結合蛋捲與多肉植物，讓贈禮也能增添自然綠意。

小草作本次「金牛迎新」春節禮盒共有2種組合，以台灣金牛為主軸，透過紅、金的色彩交錯，帶來財氣亨通、扭轉乾坤之感。「美好豐盛組合」，內含年節限定的時令果乾，包括台南東山的柴焙桂圓、苗栗公館紅棗、屏東金桔、鳳梨等食材，保有水果的甘甜與賀年寓意。另外還有使用台灣花卉與茶葉所作的桂花金萱茶、芒果玫瑰烏龍茶、茉莉包種茶等3款不同風味的花茶，以及以土窯柴焙桂圓肉搭配台農57號黃地瓜製成的「柴焙桂圓地瓜酥」。

另款「主廚限定組合」則是由擅長粵菜和原民料理的主廚張克勤研發的「台灣原生風味香料紅酒包」為主軸，運用台灣原生種食材馬告與土肉桂葉，搭配鼠尾草、甜菊、鳳梨和蔗香黑糖，讓西方傳統熱紅酒香料包展現濃厚台灣在地特色。春節禮盒自即日起開始販售，原價每盒880元，早鳥價790元。