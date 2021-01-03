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過年吃「金錢餅」迎好運 Vivienne Westwood禮盒預定中

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Vivienne Westwood Café打造限量「日暮▪春景新年達克瓦茲禮盒」，980元（8入）。圖／Vivienne Westwood提
Vivienne Westwood Café打造限量「日暮▪春景新年達克瓦茲禮盒」，980元（8入）。圖／Vivienne Westwood提

再過一個多月就是農曆新年，因應拜年送禮需求，各式點心禮盒也紛紛上市。時尚品牌Vivienne Westwood旗下Vivienne Westwood Café今年特別打造「日暮▪春景新年達克瓦茲禮盒」，以兩種口味的法式甜點搭配精美包裝歡慶新的一年到來。

達克瓦茲（Dacquoise）是源自法國西南部的傳統甜點，因為有著類似古錢幣的外觀也有「金錢餅」之稱，剛好和農曆新年期許發財好運意義相呼應。這次「日暮▪春景新年達克瓦茲禮盒」由主廚研發出「鹽雪之花」、「陶醉春日」兩款經典手工達克瓦茲，選用鹽之花與干邑白蘭地為主味，吃得到奶油香與酒香，也巧妙結合「冬去春來」的意思。

外包裝方面，設計師Vivienne Westwood女士以多彩元素勾勒出獨特意象，隨興筆觸呈現出萬紫千紅的日暮春景。禮盒中還附有燙印紫金色調的土星logo限量紅包袋，值得收藏。即日起至1月10日開放線上填表單限量預定，提供自取或宅配服務。

Vivienne Westwood Café打造「日暮▪春景新年達克瓦茲禮盒」，以兩種口味的法式甜點搭配精美包裝歡慶新的一年到來。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood Café打造「日暮▪春景新年達克瓦茲禮盒」，以兩種口味的法式甜點搭配精美包裝歡慶新的一年到來。圖／Vivienne Westwood提供
外包裝以隨興筆觸呈現出萬紫千紅的日暮春景，禮盒中還附有燙印紫金色調的土星logo限量紅包袋。圖／Vivienne Westwood提供
外包裝以隨興筆觸呈現出萬紫千紅的日暮春景，禮盒中還附有燙印紫金色調的土星logo限量紅包袋。圖／Vivienne Westwood提供
達克瓦茲是源自法國西南部的傳統甜點，因為有著類似古錢幣的外觀也有「金錢餅」之稱，剛好和農曆新年期許發財好運意義相呼應。圖／Vivienne Westwood提供
達克瓦茲是源自法國西南部的傳統甜點，因為有著類似古錢幣的外觀也有「金錢餅」之稱，剛好和農曆新年期許發財好運意義相呼應。圖／Vivienne Westwood提供

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