過年吃「金錢餅」迎好運 Vivienne Westwood禮盒預定中

再過一個多月就是農曆新年，因應拜年送禮需求，各式點心禮盒也紛紛上市。時尚品牌Vivienne Westwood旗下Vivienne Westwood Café今年特別打造「日暮▪春景新年達克瓦茲禮盒」，以兩種口味的法式甜點搭配精美包裝歡慶新的一年到來。

達克瓦茲（Dacquoise）是源自法國西南部的傳統甜點，因為有著類似古錢幣的外觀也有「金錢餅」之稱，剛好和農曆新年期許發財好運意義相呼應。這次「日暮▪春景新年達克瓦茲禮盒」由主廚研發出「鹽雪之花」、「陶醉春日」兩款經典手工達克瓦茲，選用鹽之花與干邑白蘭地為主味，吃得到奶油香與酒香，也巧妙結合「冬去春來」的意思。