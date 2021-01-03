富里鄉農會打造觀光點 文青風咖啡廳吸引旅人歇腳

花蓮縣富里鄉農會羅山展售中心位於台9線上，是開長途車民眾的休息區，農會看準觀光潛力，定位為觀光遊憩區，去年6月爭取千萬元經費整修。一改過去陳舊灰暗展售區，採用明亮燈光、木質陳列櫃及商品設計，彷彿來到藝廊，並打造文青風咖啡廳，讓遊客放鬆休息，將花蓮農特產品帶回家。

富里鄉農會總幹事張素華表示，羅山展售中心已開設23年，不曾更新內部裝潢，為更符合現代消費市場需求，因此向農委會及縣政府爭取經費，美化賣場動線、便當餐廳、增設咖啡廳、銷售物品規畫等，讓客旅能有更好的休憩空間及消費環境，吸引遊客走進來。

羅山展售中心門口掛著「FULI」的招牌，一走進去有溫暖的黃色燈光，展售的富里米、米果、剝皮辣椒及各式零食，陳列在木質櫃上。往右邊走還有白米、咖啡禮盒，更有一家「山點頭咖啡廳」，不但有3D立體彩繪，畫出綠色樹葉和鮮豔的鳥類動物，傳達與大自然共存的觀念；窗外就是公路、鐵路及青山，吸引旅人喝杯咖啡暫時歇腳。

張素華說，由於羅山許多咖啡小農沒有自己的品牌，把咖啡豆交由農會銷售，因此開設山點頭咖啡館，咖啡豆來源都種在山上，非常天然。會取名叫「山點頭」，是以原住民祭拜祖靈的概念作為出發點，取得「山的同意」，也就是山「點頭」才會豐收，以此來命名，別具有意義。