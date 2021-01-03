瘦子、李易峰帥穿皮衣 隨便搭都很瀟灑
談到男性時尚穿搭，皮衣絕對是能增添帥氣的重點單品之一，皮革特殊的光澤展現瀟灑不羈的姿態，輕鬆就能點綴出濃厚性格，抓住全場目光。
日前人氣男星E.SO瘦子出席電影《拆彈專家2》首映會時，就穿了BOSS皮革外套搭配黑色高領，一身黑的配色更顯酷勁十足。而更加分的是，這件外套還擁有西裝式剪裁外型，把正裝的俐落結合皮革魅力，帥度加倍，同系列還有另一件棕色款可以選擇。無論內搭針織毛衣或是襯衫，都非常有型。
另一方面，大陸男星范丞丞在跨年晚會上選穿Givenchy黑色皮革外套登場，巧妙用水晶肩帶包為街頭感的皮衣造型點綴出奢華貴氣，很有舞台效果。而李易峰示範的短版棕色皮衣，則是讓他的一雙長腿顯得更長，用寬褲搭配起來還帶點中性復古味，也穿出另一種皮衣風貌。
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