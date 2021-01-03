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粉紅泡泡轟炸！家樂福草莓季12款新品澎湃登場

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
家樂福即日起推出期間限定烘焙草莓甜點系列。圖／家樂福提供
家樂福即日起推出期間限定烘焙草莓甜點系列。圖／家樂福提供

今年各通路草莓季提前開跑，家樂福也加入戰局！即日起於量販、便利購超市推出期間限定烘焙草莓甜點，從麵包、小蛋糕到可與親友共享的6吋乳酪蛋糕，每款都讓人眼冒粉紅泡泡！

家樂福草莓季共推出12款商品，其中草莓寶貝熊麵包有著超Q粉紅熊造型，內包裹莓果乳酪餡，可愛又好吃；特製千層酥皮加上主廚特調卡士達醬，搭配口感酸甜多汁新鮮草莓的草莓香頌，華麗層次是讓人食指大動的成熟滋味。草莓奶酪杯滑嫩順口的奶酪加入香草籽，搭配吃得到顆粒口感的草莓果醬，視覺與味蕾的雙重饗宴。而「家樂福饗・美味」草莓寶盒，鬆軟的海綿蛋糕配上綿密乳酪香緹，再舖上滿滿新鮮草莓，一個人吃完一整盒也不是問題。另外還有2款6吋蛋糕，包括奶酥草莓重乳酪蛋糕、草莓雙層乳酪蛋糕，酸甜草莓搭配濃郁乳酪，絕配美味難以抗拒。

另外，1月6日「主顯節」是法國天主教的大日子，在這天法國家庭會聚在一起慶祝分享國王派。這款節慶必吃甜點通常都在節慶前後才有賣，酥皮包著香濃的杏仁內餡，還包著最令人期待的瓷偶。家樂福也限定推出世界麵包冠軍王鵬傑的國王派，看看誰可以拿到內含瓷偶的幸運餅。

草莓寶貝熊麵包，售價48元。圖／家樂福提供
草莓寶貝熊麵包，售價48元。圖／家樂福提供
草莓奶酪杯，售價59元。圖／家樂福提供
草莓奶酪杯，售價59元。圖／家樂福提供
家樂福國王派，8吋售價800元。圖／家樂福提供
家樂福國王派，8吋售價800元。圖／家樂福提供
草莓香頌，售價42元。圖／家樂福提供
草莓香頌，售價42元。圖／家樂福提供
「家樂福饗・美味」草莓寶盒，售價168元。圖／家樂福提供
「家樂福饗・美味」草莓寶盒，售價168元。圖／家樂福提供

家樂福

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