粉紅泡泡轟炸！家樂福草莓季12款新品澎湃登場

今年各通路草莓季提前開跑，家樂福也加入戰局！即日起於量販、便利購超市推出期間限定烘焙草莓甜點，從麵包、小蛋糕到可與親友共享的6吋乳酪蛋糕，每款都讓人眼冒粉紅泡泡！

家樂福草莓季共推出12款商品，其中草莓寶貝熊麵包有著超Q粉紅熊造型，內包裹莓果乳酪餡，可愛又好吃；特製千層酥皮加上主廚特調卡士達醬，搭配口感酸甜多汁新鮮草莓的草莓香頌，華麗層次是讓人食指大動的成熟滋味。草莓奶酪杯滑嫩順口的奶酪加入香草籽，搭配吃得到顆粒口感的草莓果醬，視覺與味蕾的雙重饗宴。而「家樂福饗・美味」草莓寶盒，鬆軟的海綿蛋糕配上綿密乳酪香緹，再舖上滿滿新鮮草莓，一個人吃完一整盒也不是問題。另外還有2款6吋蛋糕，包括奶酥草莓重乳酪蛋糕、草莓雙層乳酪蛋糕，酸甜草莓搭配濃郁乳酪，絕配美味難以抗拒。