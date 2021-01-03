季節限定鮮榨生原酒 八海山越後之候生原酒問世

葡萄酒的新酒薄酒萊舉世知名，在清酒的世界裡，也有所謂的「新酒」，也叫「鮮榨生原酒」，跟薄酒萊新酒一樣，可以保留該年做欸新鮮迷人的好味道。

鮮榨生原酒是酒造冬天的時候，將年度最初的醪初榨裝瓶，這類的酒款，充滿水果香氣，入口後輕快新鮮，是最純淨的清酒風味。

來自雪國的清酒，位於日本新潟的八海釀造每年定期發行季節限定品，最新出品的「越後之候」《青》與《赤》純米大吟釀生原酒2020版生原酒，已經在台灣正式發行。

「越後之候」《青》是八海釀造每年10月至次年3月限定發售的產品，沒有經過殺菌與兌水的過程，可以享受到鮮榨生原酒獨特的奔放魅力。

「越後之候」《赤》純米大吟釀生原酒，在2019年時由純米吟釀正名為純米大吟釀，這款純米大吟釀級的生原酒相當稀少，一年僅生產一回且數量限定，未經殺菌與兌水，細膩纖細中的米香旨味帶著狂放風味相當迷人，做為限定發售，每年都吸引喜歡生原酒的愛好者爭相搶購。

八海釀造精米步合一向超過業界標準，原本的「純米吟釀」即是以精米步合50%符合日本業內純米大吟釀的標準；純米大吟釀在精米步合上，更進一步提升到45%，在新潟的淡麗風格中增添了甘甜複雜的風味。八海釀造以「日常中特殊時刻的食感體驗」為定位，延續八海釀造堅持餐中酒的概念，做為人們在各種飲食中的餐搭絕配。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康