LINE Pay整合7-ELEVEN會員 「嗶」一次完成支付、累點

習慣電子支付的使用者肯定會遇到結帳時要刷會員卡、發票載具、支付條碼，分別要打開不同App才能完成的困擾。目前擁有840萬用戶的LINE Pay宣布推出全新「我的會員卡」服務，一次整合實體與虛擬會員卡，用戶只要將常用會員卡綁定在LINE Pay中，消費支付時掃LINE Pay付款條碼，就可以同時累積商店會員點數，不需再另外開啟其他App。首波上線率先與7-ELEVEN完成會員系統整合，只要「嗶」一次就同時完成消費支付、發票載具、會員累點3大功能，讓結帳流程變得更快速便利。

LINE Pay「我的會員卡」提供會員卡整合服務，首波與7-ELEVEN的OPEN POINT會員系統完成整合，用戶只要到LINE Pay首頁選擇「我的會員卡」，再點選OPEN POINT，並填寫完會員資料後即完成綁定，綁定後在全台6,000家7-ELEVEN消費結帳時，只要出示LINE Pay「我的條碼」掃碼一次即可完成以往最多要開3個App才能完成的結帳流程。

如用戶欲新增其他一般商店會員卡，在「我的會員卡」頁面點選「新增會員卡」後，可掃描欲添加的會員卡條碼或輸入卡號即完成卡片登錄 ，同時還能管理會員卡片。未來消費支付時，用戶於LINE Pay「我的條碼」頁面上方開啟點選欲累積的會員卡條碼，就能讓店家掃碼累積商店會員點數，不需另外再開啟其他App或出示會員卡片，便能在同一頁面先後完成會員累點、發票載具、消費支付，讓支付流程更為便利。