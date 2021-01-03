捐錢做公益 台中火鍋店讓你抓滿手巧克力

台中市是火鍋和燒肉店的一級戰區，雖然店家已多，但天氣轉涼以來，仍有餐飲集團積極展店或推出新品牌加入戰局，也有業者以異業結盟方式找戰友推新產品或做公益活動，藉以深化自己的品牌形象，讓消費者目不暇給，而有更多的選擇。

為了讓台中育嬰院收容人過一個好年，這一鍋餐飲集團和苗栗的知名景點巧克力雲莊合作，推出以這一鍋的麻辣湯底口味製作出的「麻辣巧克力」，即日起到這個月10日前，若是消費者在這一鍋結帳時願意多拿出68元捐獻給台中育嬰院，就可以伸手抓一把麻辣巧克力。這樣的麻辣巧克力每條要23元，店家歡迎客人可以抓得愈多愈好。

近年餐飲業的黑馬「築間餐飲集團」除了「築間幸福鍋物」10年來展店已超過60家，今年雖碰上疫情，但仍自7月起一口氣創立「焼肉スマイル（燒肉smile）」、「有之和牛鍋物食べ放題」、「日暮裏冷藏和牛鍋物放題」等3個新品牌，總計逾10家店。上周則又在大里又推出「本格和牛燒肉放題」新品牌，使得集團規模至今年已有5個品牌、72家店。

本格和牛燒肉放題主打M9+澳洲和牛霜降、和牛雪花吃到飽外，每天還有限量特選的橫膈膜及厚切牛舌，無論火烤或是涮煮，都能吃到比例均勻的油花。開幕期間還推出2人同行9折、4人同行8折的優惠。

這幾年在台中市一中、逢甲商圈打出名號的義大利麵餐廳「混」和「宅」，最近在中清路推出鍋物新品牌「暖然」切進市場。負責人陳詠翔採用新的經營模式，他讓客人在決定鍋底的湯頭前，可以先品嘗再決定；當服務生提著一籃保溫瓶上桌，再以小紙杯分享品嘗的方式，讓客人印象深刻。他也把粥品亦加入選擇，訂價亦僅是中等價位，企圖和同業切出不同的市場區隔。