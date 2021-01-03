解密寶格麗與羅馬的淵源！最有深度的奢華旅遊書

在未能親身造訪「永恆之城」羅馬的此際，來自羅馬的精品品牌寶格麗（BVLGARI）透過著名出版商Rizzoli推出「BVLGARI ROMA：Travel Tales for Beauty Lovers」這部精巧可隨身攜帶的旅遊指南與文選集，結合羅馬城市珍貴地標與各種史蹟所啟發的寶格麗珠寶創作，巧妙的書寫型態有別於一般城市旅遊攻略，領著讀者透過珠寶神遊羅馬，同時解構珠寶與這座城市的文化底蘊。

羅馬的考古、藝術及文化遺產自寶格麗品牌創立之初至今，不僅提供豐沛的創作靈感，也奠定了品牌奢華與獨特風格。例如經典B.zero 1的戒指設計，就是將古都最重要的象徵羅馬競技場，透過珠寶工藝濃縮於指尖；馬克森提烏斯和君士坦丁巴西利卡大教堂（Basilica of Maxentius）的天花板八角圖騰，更是一再重現於OCTO的幾何表盤及珠寶設計上。透過對照珠寶與城市，「BVLGARI ROMA：Travel Tales for Beauty Lovers」引領讀者前往羅馬，展開的是一段融合歷史、藝術與感動的跨時空之旅。