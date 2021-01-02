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Orient Star東方之星耍浪漫 日式工藝帶你窺見月之美

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Orient Star旗下推出結合鏤空、月相工藝的全新表款，以細膩做工呈現浪漫氛圍，讓消費者愛不釋手。圖／台灣愛普生提供
Orient Star旗下推出結合鏤空、月相工藝的全新表款，以細膩做工呈現浪漫氛圍，讓消費者愛不釋手。圖／台灣愛普生提供

擁有70年歷史的東方表（Orient）近期曾推出多款叫好又叫座的復刻腕表，帶著這樣高人氣，品牌在頂級系列Orient Star旗下推出結合鏤空、月相工藝的全新表款，以細膩做工呈現浪漫氛圍，讓消費者愛不釋手。

Orient Star全新New Look Original與Next Generation兩大系列、共四款的鏤空月相表款，從設計、零件到製造都在體現日系工藝對機械表的信念。搭載F7M63機械機芯，擁有50小時的動力儲存，及手、自動上鍊與停秒功能。表盤上還具備了小秒針、動力儲存顯示，此外，新品均採用兩面皆帶有SAR抗反射塗層的藍寶石水晶玻璃鏡面，不僅可耐磨抗刮，可減少鏡面受光後的眩光與反射，讓辨時無礙。同時，表背也同樣採用藍寶石水晶玻璃製成，能讓配戴者欣賞機芯運行時的結構美感。

Next Generation系列的RE-AY0107N表款，是品牌首款表盤上具有獨特流水圖案的鏤空月相表。圖／台灣愛普生提供
Next Generation系列的RE-AY0107N表款，是品牌首款表盤上具有獨特流水圖案的鏤空月相表。圖／台灣愛普生提供

而New Look Original系列的RE-AY0102S以及RE-AY0106S表款，時針和分針以0.01毫米為單位進行了優化設計，使指針寬幅較寬，並將時針長度縮短，以確保它不與刻度重疊，俐落的白色表盤搭配海軍藍指針，增添表盤的清晰度。Next Generation系列的RE-AY0103L與RE-AY0107N表款，則是品牌首款表盤上具有獨特流水圖案的鏤空月相表，顏色層次由淺至深。新款指針採用太妃針設計，前寬後窄的拉長菱形，更顯針尖的細緻，指向刻度更為精確。

Orient Star New Look Original系列RE-AY0106S腕表，不鏽鋼表殼，約48,000元。圖／台灣愛普生提供
Orient Star New Look Original系列RE-AY0106S腕表，不鏽鋼表殼，約48,000元。圖／台灣愛普生提供

Orient Star Next Generation系列RE-AY0107N腕表，不鏽鋼表殼，約48,000元。圖／台灣愛普生提供
Orient Star Next Generation系列RE-AY0107N腕表，不鏽鋼表殼，約48,000元。圖／台灣愛普生提供

Orient Star Next Generation系列RE-AY0103L腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，約48,000元。圖／台灣愛普生提供
Orient Star Next Generation系列RE-AY0103L腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，約48,000元。圖／台灣愛普生提供

Orient Star New Look Original系列RE-AY0102S腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，約48,000元。圖／台灣愛普生提供
Orient Star New Look Original系列RE-AY0102S腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，約48,000元。圖／台灣愛普生提供

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