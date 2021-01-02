2021英國脫歐正式生效！四個必知英倫製表小盤點

2020年跨越2021的同時，倫敦泰晤士橋旁的大鵬鐘敲響了鐘聲，除代表2021的來到，也意味著英國正式脫離歐盟，成為正式經濟獨立個體。在所有歐洲國家中，基於文化、美學、傳統，英國常佔有特殊位置。雖然現今高級鐘表以瑞士馬首是瞻，但其實英國也有不少製表品牌，以集團經營或少量工匠生產，各具鮮明美學特色。

SPEAKE-MARIN是由製表師Peter speake-marin創立，製表師本人1968年出生於英國，1985年從倫敦哈克尼技術學院畢業，1996年則在瑞士鐘表研發單位Renaud＆Papi工作，幫助發展和製造高複雜產品。他在2012年自創品牌，同時也是獨立製表師協會AHCI的一員，並在2002至2017年間陸續推出Piccadilly、Marin 1 MK I、Thalassa腕表，包含簡單的日常功能與複雜功能款，如較近期的SPEAKE-MARIN Crazy Skulls Tourbillon Minute Repeater三問報時陀飛輪；鼓型表殼、黑桃形指針為其特色，但2017年製表師本人已離開同名品牌，至今未有新動態。

亞諾（Arnold & Son）則是成立於1764，歷史長達200多年的英倫品牌，創辦人與製表師John Arnold除發明包含雙金屬擺輪、衝擊式擒縱機構等機制，並曾為英王喬治三世獻上一枚三問懷表，品牌至今在台灣仍有代理商「瑞得利」代理，近期並推出新品恆久月相黑曜石腕表，以黑曜石結合超大月相，令人耳目一新，風格古典斯文。