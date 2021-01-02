2021英國脫歐正式生效！四個必知英倫製表小盤點
2020年跨越2021的同時，倫敦泰晤士橋旁的大鵬鐘敲響了鐘聲，除代表2021的來到，也意味著英國正式脫離歐盟，成為正式經濟獨立個體。在所有歐洲國家中，基於文化、美學、傳統，英國常佔有特殊位置。雖然現今高級鐘表以瑞士馬首是瞻，但其實英國也有不少製表品牌，以集團經營或少量工匠生產，各具鮮明美學特色。
SPEAKE-MARIN是由製表師Peter speake-marin創立，製表師本人1968年出生於英國，1985年從倫敦哈克尼技術學院畢業，1996年則在瑞士鐘表研發單位Renaud＆Papi工作，幫助發展和製造高複雜產品。他在2012年自創品牌，同時也是獨立製表師協會AHCI的一員，並在2002至2017年間陸續推出Piccadilly、Marin 1 MK I、Thalassa腕表，包含簡單的日常功能與複雜功能款，如較近期的SPEAKE-MARIN Crazy Skulls Tourbillon Minute Repeater三問報時陀飛輪；鼓型表殼、黑桃形指針為其特色，但2017年製表師本人已離開同名品牌，至今未有新動態。
亞諾（Arnold & Son）則是成立於1764，歷史長達200多年的英倫品牌，創辦人與製表師John Arnold除發明包含雙金屬擺輪、衝擊式擒縱機構等機制，並曾為英王喬治三世獻上一枚三問懷表，品牌至今在台灣仍有代理商「瑞得利」代理，近期並推出新品恆久月相黑曜石腕表，以黑曜石結合超大月相，令人耳目一新，風格古典斯文。
歷史可朔及1695年的格林漢（Graham），近代則聚焦於粗獷的運動風格，像是擁有超大凸透鏡的Swordfish劍魚系列、主打飛官與飛行計時碼表的Chronofighter，多數尺寸介於44-46毫米左右，霸氣十足，並多數通過瑞士天文台認證；最後值得認識的還有主攻軍事風格的Bremont。品牌由兩兄弟Nick and Giles English成立於2002年，年輕、粗獷的風格並因被知名英國男星Tom Hardy熱愛而在歐美頗受歡迎，但台灣暫無代理商引進，可於Bremont官方網站購入，英國和倫敦境內則享免運費。
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