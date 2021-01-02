紅寶瓶身太閃耀！Jo Malone新香「緋紅罌粟」一聞醉人

如同紅寶石般的瓶身散發迷人光芒，而緋紅罌粟的香氣更讓人沈醉，這就是Jo Malone London在2021年將新推出的「緋紅罌粟芳醇香水」，靈感來自亞洲野生草原上的巨型緋紅罌粟花，充滿神秘的異國魅力，讓人一聞就醉了。

Jo Malone London的芳醇香水系列，向來都會開發全球特殊的素材，創造出不一樣的香氛體驗，也是資深香迷們必收的單品。2021年的「緋紅罌粟」又帶來全新的嗅覺體驗。

初調加入黃葵、無花果等，打造粉嫩與甜蜜的開場，中調以緋紅罌粟與鳶尾花、大麥香氣等，創造出優雅、沈醉的馥郁香氣，最後基調則是東方感強烈的零陵香豆、搭配天芥菜、雪松木等，優雅中帶點頹廢氣質，更有著想讓人探索更多的開創感。