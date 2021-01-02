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不只高美濕地 台中市府推薦海線美景打卡之旅

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
東海藝術街商圈。圖／台中市府觀旅局提供
東海藝術街商圈。圖／台中市府觀旅局提供

台中市府觀光旅遊局規劃台中海線美景打卡之旅，希望讓民眾在徐徐海風吹拂下感受大自然之美，體驗最道地的在地美食，並用影像留住最美好的回憶與身影。

台中市府觀旅局表示，行程的第一天來到東海磐頂教堂，其獨特的船身外型是根據聖經中諾亞方舟故事建造而成，牆上的船錨、提燈等裝置皆具有特殊涵義，並與聖經內容相呼應，極具藝術歷史價值，讓民眾不用出國就能沉浸在莊嚴的神聖感及歐洲風情中。

接著來到東海藝術街商圈，可欣賞街道上各式的彩繪及塗鴉，並可報名參加獨樹一幟的茶文化體驗，透過品味香茗來進一步了解茶文化的博大精深。另外可在東海享用滷得入味的東海蓮心冰雞爪凍、東山鴨頭及鮮Q彈嫩的芋圓仙草奶凍等，不僅玩得盡興也能吃得開心。

下午前往沙鹿靜宜大學唯美教堂，隱蔽在林蔭枝葉中的主顧聖母堂，由4個弧形牆版結構體組成，以屋頂上方玻璃十字架連結，在藍天白雲的襯托之下顯得美輪美奐，唯美典雅。夜晚則可入住背包客棧，台中有眾多安心優質的旅宿，例如東海藝術街商圈的62巷背包客棧、框框背包客棧、踢生活背包客棧等合法旅宿，讓這段旅程安心有保障。

第二天前往清水高美國小，在超美的彩虹跑道上擺出最生動的賽跑姿勢，想像與徐徐微風來場競逐。接下來走訪海灣繪本館，拍下走跳在雲朵般彩繪道路上的畫面，顯得格外有朝氣。下午後騎乘腳踏車在五福圳自行車道，享受微風的吹佛，捕捉夕陽餘暉灑在火車與橋梁交接的十字路口。到清水旅遊也別忘了清水米糕、燒炸粿、清水桿麵等特色小吃，或是來碗透心涼的粉圓冰。

觀旅局長林筱淇說，邀請大家來台中海線享受2天1夜安心旅遊，並提醒民眾在防疫期間出外旅遊時，應落實保持社交距離，維持良好個人衛生習慣，出入密閉空間場所應戴口罩，保護健康。

東海磐頂教堂，其獨特的船身外型是根據聖經中諾亞方舟故事建造而成。圖／台中市府觀旅局提供
東海磐頂教堂，其獨特的船身外型是根據聖經中諾亞方舟故事建造而成。圖／台中市府觀旅局提供
台中清水高美國小，遊客可在超美的彩虹跑道上擺出最生動的賽跑姿勢。圖／台中市府觀旅局提供
台中清水高美國小，遊客可在超美的彩虹跑道上擺出最生動的賽跑姿勢。圖／台中市府觀旅局提供

背包客 微風 教堂

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