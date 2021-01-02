草莓季登場！醋飯、天婦羅、甜點、冰沙都有它

每年1、2月是草莓盛產的季節，飯店、烘焙業甚至茶飲品牌都來搶搭這波粉紅浪漫，入菜、甜點或飲品，時常可見這抹季節限定的美麗色彩。

台北晶華酒店以苗栗大湖香水草莓入菜，別出心裁的以各式「碗」裝盛盤，1月7日至2月11日推出「Super Bowl草莓季」，於二樓上庭酒廊有草莓蓋飯、草莓鴨肝、酥炸草莓雞塊等5款創意料理，再搭配優格薄餅、跳跳糖以及藍莓為主角的3款草莓甜品，與加入羅勒、波菜、以及迷迭香特調的3款草莓飲品，每款280元起。

其中，推薦概念源自夏威夷的蔬果生魚蓋飯(Poke Bowl)—夏威夷風草莓鮪魚拌飯，底層是香Q的醋飯，分別疊上毛豆、新鮮酪梨切塊、小黃瓜、醃辣椒、生鮪魚，以及自製風乾草莓，上桌前淋上以薄鹽醬油、哇沙米、韓國芝麻醬和蜂蜜製成的醬料，層次超豐富。草莓炸雞天婦羅也是一絕，甜辣草莓交織出意外的美味驚喜。

台北凱撒Checkers草莓季有8款甜點，苗栗每日新鮮直送的草莓，外加少油、低糖製作，於各餐期輪番上陣，還可搭配專業咖啡師的手沖精品咖啡。3月31日前，選購「一起堅強」自助餐券套票優惠，平日午餐時段優惠價620元，平日晚餐與假日午晚餐820元，平假日下午茶雙人價880元(原價1,276元)，約69折。此外，另有季節限定「草莓果漾雪戀」招牌蛋糕，活動期間持Checkers用餐發票可享有85折、833元優惠。