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美照秘笈大公開！鐘表網紅horomariobro攝影撇步全公開

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
由於總能拍出令人嘆為觀止的微距美照，Horomariobro在近日無私公佈他的硬體清單與愛好者分享。圖 / 翻攝自ig：horomariobro。
由於總能拍出令人嘆為觀止的微距美照，Horomariobro在近日無私公佈他的硬體清單與愛好者分享。圖 / 翻攝自ig：horomariobro。

所有的收藏家總希望能將自己所愛和同好分享，透過影像無疑是最直接的方式。鐘表收藏家暨instagram網紅Horomariobro是微距攝影的高手。他總能捕捉到近乎或超越原廠等級的唯美畫面，像是朗格（a.lange & söhne）的機芯倒角打磨、獨立製表MB&F的Legacy Machine 101、Romain Gauthier的Logical One芝麻鍊，機芯刁鑽異常的打磨細節總在他鏡頭下一一現形，單2020年便收到近30萬的按讚次數。

由於總是拍出令人嘆為觀止的微距美照，Horomariobro常收到愛好者詢問他關於拍攝秘訣，他也選擇在12月31日前於instagram帳號中貼文，無私公佈了他合計11項的硬體清單。這份清單內容包含了iphone X、10倍放大鏡、通用型手機固定器、手機架、孩童用小桌、孩童用椅、糖果盒、手表型錄、小型擦拭巾、雙倍纖細的擦拭巾，與...窗戶！或展示了他總帶有童心，並仰賴天然光而非人工光源。他並在文末表示，希望這份簡單的設備能鼓勵更多微距攝影的愛好者加入。

2021年才剛開始，如果還沒決定好新的腕表採買清單，或許就從磨練手機攝影技術開始，拍出好照片、自己喜歡、朋友按讚？就是腕表收藏的上好時光。

Horomariobro完整清單原文如下：

My setup in details below:

- iPhone X

- Loupe System 10x Loupe

- Loupe System Universal phone clip

- Phone stand

- Children size table

- Children size chair

- Candy box

- Patek catalogue

- Small towel

- 2 x microfiber cleaning cloth

- Window

鐘表收藏家暨instagram網紅Horomariobro是微距攝影高手，總能捕捉到近乎或超越原廠等級的唯美畫面。圖 / 翻攝自ig：horomariobro。
鐘表收藏家暨instagram網紅Horomariobro是微距攝影高手，總能捕捉到近乎或超越原廠等級的唯美畫面。圖 / 翻攝自ig：horomariobro。
鐘表收藏家暨instagram網紅Horomariobro將「庫巴」巧妙折射入朗格Lange 1腕表的月相盤，展現童心。圖 / 翻攝自ig：horomariobro。
鐘表收藏家暨instagram網紅Horomariobro將「庫巴」巧妙折射入朗格Lange 1腕表的月相盤，展現童心。圖 / 翻攝自ig：horomariobro。
instagram鐘表KOL horomariobro因熱愛瑪莉歐兄弟，跨年前並將各種瑪莉歐兄弟角色映入朗格月相腕表中，合成趣味畫面。圖 / 翻攝自ig：horomariobro。
instagram鐘表KOL horomariobro因熱愛瑪莉歐兄弟，跨年前並將各種瑪莉歐兄弟角色映入朗格月相腕表中，合成趣味畫面。圖 / 翻攝自ig：horomariobro。

腕表 網紅

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