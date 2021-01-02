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100%神複製！「師園鹽酥雞」變餅乾 口味、造型都擬真

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
師園掀起零食革命，神還原鹽酥雞美味。圖／上友提供
師園掀起零食革命，神還原鹽酥雞美味。圖／上友提供

夜市美食化身零食！全球食品代理商上友看準鹽酥雞魅力，攜手師大夜市代表性美食「師園鹽酥雞」研發「師園蒜味鹽酥雞餅乾」，結合鄉民最愛的8種菜色，不僅口味神複製，餅乾外觀與尺寸也是100%擬真，甫推出就造成話題。

1984年成立的師大夜市美食「師園」鹽酥雞，已有35年歷史，除了強調每日換油、食材品質佳，獨特的蒜香調味也是許多老饕最愛，近年還榮登Uber Eats外送十大排行美食。師園開發的首款零食餅乾，以1:1食物原型，直接低溫油炸食材，零食體驗再升級。

此外，師園蒜味鹽酥雞餅乾全程使用植物油以及植物性蛋白製作，環保植物肉減少地球負擔，內含蛋奶及師園特調粉包，屬於蛋奶五辛素。在冷颼颼的冬天，師園蒜味鹽酥雞餅乾可跨越空間與時間限制，將鹽酥雞放進家中零食櫃，隨時嘗鮮。

內容包含鹽酥雞、地瓜、紫地瓜、花椰菜、四季豆、香菇、杏鮑菇、芋頭8款，內附師園本店胡椒粉、辣椒粉各一包。實體販售通路包含Jasons超市、city'super、HOLA特力和樂、寶雅（1/14起正式全店販售），網路販售通路有PChome線上購物、momo購物網、博客來、全家線上購物。新品價每包299元(原價359元)。

師園鹽酥雞餅乾利用低溫油炸技術製成，8種熱門菜單一次擁有。圖／上友提供
師園鹽酥雞餅乾利用低溫油炸技術製成，8種熱門菜單一次擁有。圖／上友提供
師園鹽酥雞餅乾附獨家師園調味粉包。圖／上友提供
師園鹽酥雞餅乾附獨家師園調味粉包。圖／上友提供

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