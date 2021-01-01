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招財貓暖手寶、動物造型暖暖包超萌！網購「保暖小物」陪你過冬

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
貓爪暖手寶，遠傳friDay購物活動特價552元。圖／遠傳friDay購物提供
貓爪暖手寶，遠傳friDay購物活動特價552元。圖／遠傳friDay購物提供

今年入冬以來最有感的寒流，讓「保暖」需求大增，網購平台有多款造型可愛又實用的保暖小物，像是招財貓造型的暖手寶、動物造型的暖暖包等，隨身攜帶讓寒冬也有好心情。

momo購物網表示，保暖小物以隨用隨暖的「暖暖包」最受歡迎，手拿式或黏貼式可滿足各種需求，其中又以知名品牌小白兔最熱銷；擁有可愛外型的「電子暖蛋」同樣是人氣選擇，還可透過USB充電重複使用，像是造型款COLIMIDA招財貓暖手寶、馬卡龍色系的生活工場充電暖手神器等，皆實用又吸睛。遠傳friDay購物可隨身攜帶且充電方便的暖手寶等小物整體銷量成長近5成，有一款小肉掌造型的貓爪暖手寶更是可愛，懸掛矽膠圈方便隨身攜帶，活動特價552元。

台灣樂天市場推薦迷你掛脖式暖手寶，可以解放雙手、讓上半身都暖呼呼，限時特價2,051元；另一款USB毛絨電熱暖手寶有黑花貓、粉小豬、薄荷象、咖啡熊、粉小兔、輕鬆熊、棕小貓等款式，特價394元。

會持續供熱的小型電暖器在生活市集買氣成長7倍，以掌心大小的尺寸最受歡迎，最熱銷的是日本AWSON速熱暖手寶，共有珍珠白、粉紅色兩色，造型小巧，並有50、60℃兩檔溫度可調整，近期曾單日售出超過百個；REMAX萌寶52℃暖手寶有3檔溫度可調節，還能做為行動電源使用，電池容量達5,000mAh，近期銷量成長3倍；無線熱敷護膝暖脖暖手寶標榜可貼合人體肩脖曲線的U型設計，可讓頸部保暖、也可用於膝蓋。松果購物推出動物造型暖暖包，有柴犬、小豬等可愛表情，讓心情也跟著溫暖起來。

Pinkoi則推薦吐司寶寶USB暖暖手套，藉由USB連線發熱，並附有二段式調溫作用及可調式手腕帶，呆萌的吐司寶寶造型讓人會心一笑，售價880元。

REMAX萌寶52℃暖手寶。圖／生活市集提供
REMAX萌寶52℃暖手寶。圖／生活市集提供
夏沐生活迷你掛脖式暖手寶，台灣樂天市場限時特價2,051元。圖／樂天市場提供
夏沐生活迷你掛脖式暖手寶，台灣樂天市場限時特價2,051元。圖／樂天市場提供
日本AWSON速熱暖手寶。圖／生活市集提供
日本AWSON速熱暖手寶。圖／生活市集提供
動物造型暖暖包。圖／松果購物提供
動物造型暖暖包。圖／松果購物提供
木語家居USB毛絨電熱暖手寶，台灣樂天市場售價394元。圖／樂天市場提供
木語家居USB毛絨電熱暖手寶，台灣樂天市場售價394元。圖／樂天市場提供
smoko Inc.吐司寶寶USB暖暖手套，售價880元。圖／Pinkoi提供
smoko Inc.吐司寶寶USB暖暖手套，售價880元。圖／Pinkoi提供
COLIMIDA招財貓暖手寶。圖／momo購物網提供
COLIMIDA招財貓暖手寶。圖／momo購物網提供
無線熱敷護膝暖脖暖手寶。圖／生活市集提供
無線熱敷護膝暖脖暖手寶。圖／生活市集提供

保暖 購物網 小豬

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