招財貓暖手寶、動物造型暖暖包超萌！網購「保暖小物」陪你過冬

今年入冬以來最有感的寒流，讓「保暖」需求大增，網購平台有多款造型可愛又實用的保暖小物，像是招財貓造型的暖手寶、動物造型的暖暖包等，隨身攜帶讓寒冬也有好心情。

momo購物網表示，保暖小物以隨用隨暖的「暖暖包」最受歡迎，手拿式或黏貼式可滿足各種需求，其中又以知名品牌小白兔最熱銷；擁有可愛外型的「電子暖蛋」同樣是人氣選擇，還可透過USB充電重複使用，像是造型款COLIMIDA招財貓暖手寶、馬卡龍色系的生活工場充電暖手神器等，皆實用又吸睛。遠傳friDay購物可隨身攜帶且充電方便的暖手寶等小物整體銷量成長近5成，有一款小肉掌造型的貓爪暖手寶更是可愛，懸掛矽膠圈方便隨身攜帶，活動特價552元。

台灣樂天市場推薦迷你掛脖式暖手寶，可以解放雙手、讓上半身都暖呼呼，限時特價2,051元；另一款USB毛絨電熱暖手寶有黑花貓、粉小豬、薄荷象、咖啡熊、粉小兔、輕鬆熊、棕小貓等款式，特價394元。

會持續供熱的小型電暖器在生活市集買氣成長7倍，以掌心大小的尺寸最受歡迎，最熱銷的是日本AWSON速熱暖手寶，共有珍珠白、粉紅色兩色，造型小巧，並有50、60℃兩檔溫度可調整，近期曾單日售出超過百個；REMAX萌寶52℃暖手寶有3檔溫度可調節，還能做為行動電源使用，電池容量達5,000mAh，近期銷量成長3倍；無線熱敷護膝暖脖暖手寶標榜可貼合人體肩脖曲線的U型設計，可讓頸部保暖、也可用於膝蓋。松果購物推出動物造型暖暖包，有柴犬、小豬等可愛表情，讓心情也跟著溫暖起來。