Draft Land再開新章 插旗信義區鎖定品味白領釀微醺

原本從東區出發，挑戰立飲、現拉（draft）型態的Draft Land，前年踏足香港中環，2020年除同時進入世界50大酒吧（The World’s 50 Best Bars）的Top 100，以及二度入圍亞洲50大酒吧（The Asia's 50 Best Bars），上個月再插旗信義區，於新光三越A4北大門開啟分店Draft Land Xinyi，鎖定信義區品味微醺族群。

喊出「雞尾酒生活化」的Draft Land，採取即拉即飲的型態；由於冰箱溫度可設定低至零下負5至負10度，所以當酒液拉出時即有夠低的溫度，因無需額外添加冰塊可直接飲用，同時也解決冰塊融水稀釋後的口感變化；店內平時備有約15種調酒，從Lychee Cobbler、Whisky Fizz、到「亞洲五十冰茶」，單杯價位自200至300元不等，無酒精另有Fake Thai Milk、Waterlemon Sangria和Rose Soda三種選擇，價位則均一為150元。

試營運期間，每晚八點前一次購買兩杯另享50元折扣，提供選項仍以現場為主，唯每日營業時間不同，周日至周四為1500至2400，而每周五、六則為同樣為1500開始、並延長至凌晨一點結束。

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