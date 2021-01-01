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從體操女神、淪落街頭、到成人片女星 她說：不後悔

屈臣氏推「+1新希望」活動！700件商品加1元多1件　還有獨家彩妝福袋

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏即日起至1月27日購買護膚、開架彩妝品可享好禮三重疊疊樂優惠。圖／屈臣氏提供
屈臣氏即日起至1月27日購買護膚、開架彩妝品可享好禮三重疊疊樂優惠。圖／屈臣氏提供

紛擾多事的2020年終於過去了，為了讓大家用元氣、美麗與活力迎接2021年，屈臣氏即日起至1月27日推出「+1新希望」優惠活動，共有700件商品可享加1元多1件，包括露得清水活保濕卸妝棉、天天美麗益生菌氣墊面膜4入、靠得住超薄潔淨護墊無香23片6包／沐浴清新23片6包等。

屈臣氏全新開賣Too Cool For School TAG 2 LAZY RED緋紅迷情系列，包括絲絨唇釉、蜜金頰彩、6色眼影盤等，輕鬆打造好人緣開運妝，活動期間可享85折特價357～782元。

迎接即將到來的牛年，屈臣氏也推出許多超「牛」好康，即日起至1月27日購買護膚、開架彩妝品可享好禮三重疊疊樂，折扣後消費滿688元Naturals by watsons洗髮露，折扣後消費滿1,688元加碼送活沛多Q10膠原美妍飲，折扣後消費滿2,888元再送300元商品提貨券。屈臣氏精選多個品牌的期間限定88福袋，用188元、388元就可加價購，像是屈臣氏獨家的「Solone專屬唇彩限定組」原價769元、特價188元，「KISSME花漾美姬眉眼如畫鴻運福袋」原價700元、特價388元。

此外，屈臣氏同步推出「牛轉幸福年」活動，即日起至2月24日寵i會員消費滿688元即送開運刮刮卡，現刮現折人人有獎，最高可折1,888元，輸入序號加碼抽黃金、iPhone 12。

屈臣氏獨家推出Solone專屬唇彩限定組，原價769元、活動特價188元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出Solone專屬唇彩限定組，原價769元、活動特價188元。圖／屈臣氏提供
Elastine滋養時氛染髮霜系列，原價259元、屈臣氏即日起至1月27日可享加1元多1件。圖／屈臣氏提供
Elastine滋養時氛染髮霜系列，原價259元、屈臣氏即日起至1月27日可享加1元多1件。圖／屈臣氏提供
屈臣氏新推出Too Cool For School TAG 2 LAZY RED緋紅迷情系列絲絨唇釉。圖／屈臣氏提供
屈臣氏新推出Too Cool For School TAG 2 LAZY RED緋紅迷情系列絲絨唇釉。圖／屈臣氏提供
屈臣氏新推出Too Cool For School TAG 2 LAZY RED緋紅迷情系列6色眼影盤。圖／屈臣氏提供
屈臣氏新推出Too Cool For School TAG 2 LAZY RED緋紅迷情系列6色眼影盤。圖／屈臣氏提供
屈臣氏即日起至1月27日推出700件商品加1元多1件。圖／屈臣氏提供
屈臣氏即日起至1月27日推出700件商品加1元多1件。圖／屈臣氏提供
靠得住超薄潔淨護墊無香23片6包／沐浴清新23片6包，原價169元、屈臣氏即日起至1月27日可享加1元多1件。圖／屈臣氏提供
靠得住超薄潔淨護墊無香23片6包／沐浴清新23片6包，原價169元、屈臣氏即日起至1月27日可享加1元多1件。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出KISSME花漾美姬眉眼如畫鴻運福袋，原價700元、活動特價388元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出KISSME花漾美姬眉眼如畫鴻運福袋，原價700元、活動特價388元。圖／屈臣氏提供

福袋 開運 沐浴

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