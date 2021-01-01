屈臣氏推「+1新希望」活動！700件商品加1元多1件　還有獨家彩妝福袋

紛擾多事的2020年終於過去了，為了讓大家用元氣、美麗與活力迎接2021年，屈臣氏即日起至1月27日推出「+1新希望」優惠活動，共有700件商品可享加1元多1件，包括露得清水活保濕卸妝棉、天天美麗益生菌氣墊面膜4入、靠得住超薄潔淨護墊無香23片6包／沐浴清新23片6包等。

屈臣氏全新開賣Too Cool For School TAG 2 LAZY RED緋紅迷情系列，包括絲絨唇釉、蜜金頰彩、6色眼影盤等，輕鬆打造好人緣開運妝，活動期間可享85折特價357～782元。

迎接即將到來的牛年，屈臣氏也推出許多超「牛」好康，即日起至1月27日購買護膚、開架彩妝品可享好禮三重疊疊樂，折扣後消費滿688元Naturals by watsons洗髮露，折扣後消費滿1,688元加碼送活沛多Q10膠原美妍飲，折扣後消費滿2,888元再送300元商品提貨券。屈臣氏精選多個品牌的期間限定88福袋，用188元、388元就可加價購，像是屈臣氏獨家的「Solone專屬唇彩限定組」原價769元、特價188元，「KISSME花漾美姬眉眼如畫鴻運福袋」原價700元、特價388元。