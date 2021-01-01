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BURBERRY迎農曆新年到來 邀超模劉雯拍時尚大片

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
BURBERRY曝光全新形象廣告與新春系列單品，找來超模劉雯（右）、王相國共同詮釋。圖／BURBERRY提供
BURBERRY曝光全新形象廣告與新春系列單品，找來超模劉雯（右）、王相國共同詮釋。圖／BURBERRY提供

2021的農曆新年落在2月份，在此之前BURBERRY率先曝光全新形象廣告與新春系列單品，找來超模劉雯、王相國共同詮釋。透過品牌的視角，重新演繹帶有「金牛年」元素的英倫風格配件、服飾，其中的公牛角帽凸顯了西方觀點，更是讓人莞爾。

此次BURBEEY新春形象視覺由超模劉雯和新生代模特兒王相國演繹，並由攝影師馮立掌鏡拍攝完成。關於這次的合作，劉雯則特別提到「我人生走的首場國際大秀就是BURBERRY的，所以能在牛年這個時間點與品牌再續前緣，顯得格外有意義。而且新的形象視覺，選在環境優美的公園裡執行，不僅能夠欣賞自然之美，還表現了生生不息的能量。BURBERRY藉由劉雯和王相國在鏡頭前的身體語言、眼神，來展示經典格紋單品，包括傳統風格Trench 風衣和運動風單品，熱門的Olympia包款，亦選用呼應農曆新年的紅色調來設計。

BURBERRY曝光農曆新年形象視覺，由超模劉雯（前）和王相國詮釋帶有「牛年」元素的新品。圖／BURBERRY提供
BURBERRY曝光農曆新年形象視覺，由超模劉雯（前）和王相國詮釋帶有「牛年」元素的新品。圖／BURBERRY提供

同時，BURBERRY還在新春系列中，融入了生肖年的概念，無論是配飾還是服裝上的品牌Logo都與「公牛」圖案結合而成。其中的經典Pocket口袋包設計靈感源自品牌典藏作品，新款格紋托特包選用可持續生物基尼龍面料，並採用正面壓縫皮革邊飾製成，配以撞色前置口袋。男裝則有經典剪裁義大利精紡格紋棉質長袖襯衫，採用對比衣領細節的格紋絲質短袖襯衫，格紋羊毛直筒九分褲等實穿單品。而最吸睛的作品，莫過於飾有專屬印花的格紋尼龍面料尖頭高跟鞋、還有牛角造型裝飾的棒球帽，以及含有機羊毛和提花精紡條紋細節的圍巾。

BURBERRY曝光農曆新年形象視覺，由超模劉雯（前）和王相國詮釋帶有「牛年」元素的新品。圖／BURBERRY提供
BURBERRY曝光農曆新年形象視覺，由超模劉雯（前）和王相國詮釋帶有「牛年」元素的新品。圖／BURBERRY提供

BURBERRY曝光農曆新年形象視覺，由超模劉雯（後）和王相國詮釋帶有「牛年」元素的新品。圖／BURBERRY提供
BURBERRY曝光農曆新年形象視覺，由超模劉雯（後）和王相國詮釋帶有「牛年」元素的新品。圖／BURBERRY提供

BURBERRY曝光農曆新年形象視覺，由超模劉雯（後）和王相國詮釋帶有「牛年」元素的新品。圖／BURBERRY提供
BURBERRY曝光農曆新年形象視覺，由超模劉雯（後）和王相國詮釋帶有「牛年」元素的新品。圖／BURBERRY提供

BURBERRY曝光農曆新年形象視覺，由超模劉雯詮釋帶有「牛年」元素的新品。圖／BURBERRY提供
BURBERRY曝光農曆新年形象視覺，由超模劉雯詮釋帶有「牛年」元素的新品。圖／BURBERRY提供

BURBERRY新春系列超大型花押字圖案格紋海灘托特包59,000元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY新春系列超大型花押字圖案格紋海灘托特包59,000元。圖／BURBERRY提供

BURBERRY新春系列花押字圖案格紋喀什米爾圍巾21,900元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY新春系列花押字圖案格紋喀什米爾圍巾21,900元。圖／BURBERRY提供

BURBERRY新春系列格紋皺褶裙55,000元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY新春系列格紋皺褶裙55,000元。圖／BURBERRY提供

BURBERRY新春系列花押字圖案格紋高跟鞋27,500元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY新春系列花押字圖案格紋高跟鞋27,500元。圖／BURBERRY提供

BURBERRY新春系列花押字圖案棉質斜紋布棒球帽22,900元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY新春系列花押字圖案棉質斜紋布棒球帽22,900元。圖／BURBERRY提供

BURBERRY新春系列小型三色拼接Olympia包65,000元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY新春系列小型三色拼接Olympia包65,000元。圖／BURBERRY提供

BURBERRY新春系列花押字圖案格紋上衣69,900元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY新春系列花押字圖案格紋上衣69,900元。圖／BURBERRY提供

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