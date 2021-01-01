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美食自己來／在家享用台灣小吃 自製滷肉飯、魷魚羹

上優文化 / 文／張宜燕老師
滷肉開始燉煮時火力勿過大。圖／上優文化提供
滷肉開始燉煮時火力勿過大。圖／上優文化提供

台灣人心中的最愛「台灣小吃」，簡單的料理讓人念念不忘，始終就是這一份溫暖的味道，在家裡自己做更安心，達人張宜燕老師分享食譜，料理新手也可以做出道地的台灣風味！

【達人自製台灣小吃：滷肉飯】

● 材料 (g)

A 蔥油

液體油 60

紅蔥頭／切珠60

蔥／切段30

B 五花肉／切細條300

C 調味

胡椒粉1.2、冰糖12、醬油15、醬油膏15

D 酒水

米酒30、水250

● 製作步驟

1．起油鍋，爆香紅蔥頭。

2．加入蔥段一起爆香。

3．撈起蔥段，放入五花肉。

4．煸炒五花肉條，炒到沒有血水。

5．再將剛剛的蔥段放入，下調味料炒到上色。

6．倒入［材料D酒水］，以小火慢燉到微收乾湯汁，呈現黏稠狀態。

● 燕子老師的料理小撇步

1．爆香蔥油時，只要撈出蔥段即可。

2．豬肉要炒乾才能下調味料。

3．開始燉煮時須小火燉煮，微滾的狀態，火力勿過大。

4．如不用新鮮紅蔥頭，可使用炸油蔥。

自製滷肉飯美味上桌。圖／上優文化提供
自製滷肉飯美味上桌。圖／上優文化提供

【達人自製台灣小吃：魷魚羹】

● 材料 (g) 2人份

A水發魷魚 200

B高湯 600、筍／切絲50、柴魚20

C調味料

沙茶粉15、醬油15、細砂糖7、鹽12

D太白粉水25、黑醋12、沙茶醬12、九層塔／摘葉片適量

自製魷魚羹。圖／上優文化提供
自製魷魚羹。圖／上優文化提供

● 製作步驟

1．水發魷魚斜切成片狀。

2．滾水燙熟魷魚。

3．水發魷魚放入［材料B高湯］煮滾。

4．加入太白粉水。

5．持續煮沸。

6．碗中放入［材料C調味］、九層塔，倒入煮好的羹湯。

魷魚羹。圖／上優文化提供
魷魚羹。圖／上優文化提供

● 燕子老師的料理小撇步

1．食用前，可依照喜好加入黑醋及沙茶醬。

2．魷魚可用現成的水發魷魚。

【以上摘文選自：《台灣小吃》、作者：張宜燕、圖文提供：上優文化】

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