美食自己來／在家享用台灣小吃 自製滷肉飯、魷魚羹
台灣人心中的最愛「台灣小吃」，簡單的料理讓人念念不忘，始終就是這一份溫暖的味道，在家裡自己做更安心，達人張宜燕老師分享食譜，料理新手也可以做出道地的台灣風味！
【達人自製台灣小吃：滷肉飯】
● 材料 (g)
A 蔥油
液體油 60
紅蔥頭／切珠60
蔥／切段30
B 五花肉／切細條300
C 調味
胡椒粉1.2、冰糖12、醬油15、醬油膏15
D 酒水
米酒30、水250
● 製作步驟
1．起油鍋，爆香紅蔥頭。
2．加入蔥段一起爆香。
3．撈起蔥段，放入五花肉。
4．煸炒五花肉條，炒到沒有血水。
5．再將剛剛的蔥段放入，下調味料炒到上色。
6．倒入［材料D酒水］，以小火慢燉到微收乾湯汁，呈現黏稠狀態。
● 燕子老師的料理小撇步
1．爆香蔥油時，只要撈出蔥段即可。
2．豬肉要炒乾才能下調味料。
3．開始燉煮時須小火燉煮，微滾的狀態，火力勿過大。
4．如不用新鮮紅蔥頭，可使用炸油蔥。
【達人自製台灣小吃：魷魚羹】
● 材料 (g) 2人份
A水發魷魚 200
B高湯 600、筍／切絲50、柴魚20
C調味料
沙茶粉15、醬油15、細砂糖7、鹽12
D太白粉水25、黑醋12、沙茶醬12、九層塔／摘葉片適量
● 製作步驟
1．水發魷魚斜切成片狀。
2．滾水燙熟魷魚。
3．水發魷魚放入［材料B高湯］煮滾。
4．加入太白粉水。
5．持續煮沸。
6．碗中放入［材料C調味］、九層塔，倒入煮好的羹湯。
● 燕子老師的料理小撇步
1．食用前，可依照喜好加入黑醋及沙茶醬。
2．魷魚可用現成的水發魷魚。
【以上摘文選自：《台灣小吃》、作者：張宜燕、圖文提供：上優文化】
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