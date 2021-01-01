登上果嶺的遠眺視野 IWC贊助高球名將潘政琮公益賽事
面對全新一年，人們無不將眼光投向遠方。在所有運動賽事中，登上「果嶺」的高爾夫球更是一場和自己的競賽，在風向、個人心智狀態、體能中面對挑戰。萬國表（IWC）長期和台灣本地高球名將潘政琮維持合作關係，日前品牌並贊助潘政琮公益高球賽，將眼光投向2021東京奧運。
身為職業高爾夫球選手的潘政琮，2016時曾成為台灣30多年來首位站上美國職業高爾夫球系列賽事（PGA Tour）的選手，他從轉為職業選手之後便持續與「第一社會福利基金」合作，並持續參與各項公益賽事，以提升第一社福的能見度。IWC品牌總經理 Sven Johannsen也表示：「今年第一次與小潘一起舉辦公益高球賽，覺得很有意義，之後也將與小潘完成更多公益活動」。記者會上時，潘政琮並配戴上IWC的葡萄牙系列計時腕表，該系列是品牌自1998年推出的經典款式之一，以優異的計時碼表和精密性能，一如果嶺上所需要的精準複雜判斷。
將眼光投向高爾夫族群的另有愛彼（Audemars Piguet），品牌長年和多位高球名將如西班牙好手Adri Arnaus、Darren Clarke、曾獲九次PGA勝利的Miguel Ángel Jiménez維持良好情誼；但其中格外值得留心的還有一位高球特技女子藝術家Tania Tare。這位紐西蘭的職業女將除了球藝出色，最特別的還是她擅長將小白球以各種特技的方式帶來驚艷視覺效果，並在instagram帳號taniatare63擁有近30萬的追蹤人次，成為愛彼的另翼品牌大使。
而不得不提得更有從2011年始成為美國職業高爾夫協會（The PGA of America）指定計時的歐米茄（OMEGA），品牌除了贊助賽事，曾在2017年獲得大滿貫的西班牙名將Sergio Garcia更是品牌重要合作夥伴，並推出Aqua Terra「Golf」高球腕表，表款具備歐米茄大師天文台8900機芯，並使用了象徵果嶺的綠色於雙色尼龍表帶與表面，同款腕表並同時為Sergio Garcia與另一名高球名將Tommy Fleetwood所配戴，是頗具代表意義與高球風格的精密時計之選。
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