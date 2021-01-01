玫瑰金管身粉嫩想收！YSL唇膏新裝、新色裸粉超顯白

被許多女人視為人生必收的YSL唇膏，其中奢華緞面霧光唇膏、奢華緞面高光唇釉，換上全新迷人的「玫瑰金」包裝，並有全新裸色，帶出女人心中的純真、卻帶點禁忌的想像，霧光唇膏能映襯出肌膚的美，高光唇釉讓臉部看來更立體，共有21色，全都有「奶油裸」色調，更能顯白，相關試色照曝光，讓所有粉絲都急著入手，將在2021年1月1日上市。

YSL奢華緞面霧光唇膏有著閃耀玫瑰金的管身，奢華緞面高光唇釉則是玫瑰金的蓋子，補妝時都能在手指間閃耀迷人光芒，更增添女人味。

霧光唇膏添加霧光閃粉，透過光線折射，特別顯白，錦葵精萃、荷荷巴油加強保濕，共有12款顯白色調，其中主打202奶油紅栗，帶點氣質的栗子紅色、203閃閃蜜桃，是許多人最愛的可愛蜜桃粉，211豆沙奶霜則是大勢的暖紅棕色，214琥珀烤奶，琥珀色調注入金色細閃光澤。

高光唇釉加入高光薄膜，能反射光線，加強立體感，40%高滲透水精萃讓唇部保持濕潤，推出9款低彩度的奶油裸色選，主打色為202玫瑰冰晶，比乾燥玫瑰更紅潤些， 211赤茶水晶是黃皮救星，加入赤紅色調、214冰晶琥珀同樣是琥珀色選、215冰滴奶茶一擦讓人著迷。

從2021年1月1日起，購滿2支新品唇膏，可玩「YSL許願販賣機」，人人有獎，有機會獲得正貨；單筆消費滿5千元，含任2新品唇膏，可獲得YSL奢華訂製手環彩妝禮，或粉色KABUKI刷唇彩禮；單筆消費滿6,600元，含任2新品唇膏，送奢華玫瑰金收納盒。 YSL全新奢華緞面高光唇釉，9款顯白色調試色。圖／YSL提供 YSL全新奢華緞面霧光唇膏，202奶油紅栗。圖／YSL提供 YSL全新奢華緞面霧光唇膏，214琥珀烤奶。圖／YSL提供 YSL奢華緞面霧光唇膏、高光唇釉，換上玫瑰金新裝。圖／YSL提供 YSL全新奢華緞面霧光唇膏，12款顯白色調試色。圖／YSL提供 YSL全新奢華緞面高光唇釉，202玫瑰冰晶。圖／YSL提供

YSL全新奢華緞面高光唇釉，215冰滴奶茶。圖／YSL提供