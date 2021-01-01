快訊

台灣輸出上海病例竟是10月案例「案552」 指揮中心：屬復陽個案

境外+3！ 印尼漁工、旅美國人帶新冠病毒來台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玫瑰金管身粉嫩想收！YSL唇膏新裝、新色裸粉超顯白

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
YSL奢華緞面霧光唇膏、高光唇釉，換上玫瑰金新裝。圖／YSL提供
YSL奢華緞面霧光唇膏、高光唇釉，換上玫瑰金新裝。圖／YSL提供

被許多女人視為人生必收的YSL唇膏，其中奢華緞面霧光唇膏、奢華緞面高光唇釉，換上全新迷人的「玫瑰金」包裝，並有全新裸色，帶出女人心中的純真、卻帶點禁忌的想像，霧光唇膏能映襯出肌膚的美，高光唇釉讓臉部看來更立體，共有21色，全都有「奶油裸」色調，更能顯白，相關試色照曝光，讓所有粉絲都急著入手，將在2021年1月1日上市。

YSL奢華緞面霧光唇膏有著閃耀玫瑰金的管身，奢華緞面高光唇釉則是玫瑰金的蓋子，補妝時都能在手指間閃耀迷人光芒，更增添女人味。

霧光唇膏添加霧光閃粉，透過光線折射，特別顯白，錦葵精萃、荷荷巴油加強保濕，共有12款顯白色調，其中主打202奶油紅栗，帶點氣質的栗子紅色、203閃閃蜜桃，是許多人最愛的可愛蜜桃粉，211豆沙奶霜則是大勢的暖紅棕色，214琥珀烤奶，琥珀色調注入金色細閃光澤。

高光唇釉加入高光薄膜，能反射光線，加強立體感，40%高滲透水精萃讓唇部保持濕潤，推出9款低彩度的奶油裸色選，主打色為202玫瑰冰晶，比乾燥玫瑰更紅潤些， 211赤茶水晶是黃皮救星，加入赤紅色調、214冰晶琥珀同樣是琥珀色選、215冰滴奶茶一擦讓人著迷。

從2021年1月1日起，購滿2支新品唇膏，可玩「YSL許願販賣機」，人人有獎，有機會獲得正貨；單筆消費滿5千元，含任2新品唇膏，可獲得YSL奢華訂製手環彩妝禮，或粉色KABUKI刷唇彩禮；單筆消費滿6,600元，含任2新品唇膏，送奢華玫瑰金收納盒。

YSL全新奢華緞面高光唇釉，9款顯白色調試色。圖／YSL提供
YSL全新奢華緞面高光唇釉，9款顯白色調試色。圖／YSL提供
YSL全新奢華緞面霧光唇膏，202奶油紅栗。圖／YSL提供
YSL全新奢華緞面霧光唇膏，202奶油紅栗。圖／YSL提供
YSL全新奢華緞面霧光唇膏，214琥珀烤奶。圖／YSL提供
YSL全新奢華緞面霧光唇膏，214琥珀烤奶。圖／YSL提供
YSL奢華緞面霧光唇膏、高光唇釉，換上玫瑰金新裝。圖／YSL提供
YSL奢華緞面霧光唇膏、高光唇釉，換上玫瑰金新裝。圖／YSL提供
YSL全新奢華緞面霧光唇膏，12款顯白色調試色。圖／YSL提供
YSL全新奢華緞面霧光唇膏，12款顯白色調試色。圖／YSL提供
YSL全新奢華緞面高光唇釉，202玫瑰冰晶。圖／YSL提供
YSL全新奢華緞面高光唇釉，202玫瑰冰晶。圖／YSL提供

YSL全新奢華緞面高光唇釉，215冰滴奶茶。圖／YSL提供
YSL全新奢華緞面高光唇釉，215冰滴奶茶。圖／YSL提供

YSL全新奢華緞面霧光唇膏／1,360元。圖／YSL提供
YSL全新奢華緞面霧光唇膏／1,360元。圖／YSL提供
粉色KABUKI刷唇彩禮。圖／YSL提供
粉色KABUKI刷唇彩禮。圖／YSL提供
YSL奢華緞面霧光唇膏、高光唇釉，換上玫瑰金新裝。圖／YSL提供
YSL奢華緞面霧光唇膏、高光唇釉，換上玫瑰金新裝。圖／YSL提供
YSL全新奢華緞面高光唇釉／1,360元。圖／YSL提供
YSL全新奢華緞面高光唇釉／1,360元。圖／YSL提供
YSL奢華緞面霧光唇膏、高光唇釉，換上玫瑰金新裝。圖／YSL提供
YSL奢華緞面霧光唇膏、高光唇釉，換上玫瑰金新裝。圖／YSL提供
YSL奢華訂製手環彩妝禮。圖／YSL提供
YSL奢華訂製手環彩妝禮。圖／YSL提供

YSL 唇彩 奶茶

延伸閱讀

元旦文告／疫情未了 蔡總統信心喊話：只要有縫隙 就有希望的玫瑰

大家最愛買的搶手貨是這些！Tomod’s公布「2020年度熱銷排行榜」

「人間香奈兒」進化成「人間天使」！Jennie新廣告美到模糊焦點，養出嘟嘟水嫩唇好簡單

從台灣到雲南 陸傳君耕耘玫瑰

相關新聞

美食自己來／在家享用台灣小吃 自製滷肉飯、魷魚羹

台灣人心中的最愛「台灣小吃」，簡單的料理讓人念念不忘，始終就是這一份溫暖的味道，在家裡自己做更安心，達人張宜燕老師分享食...

年味懷舊餐桌／婆婆的拿手菜 吃出人生百味「醬肘子」

有多久沒吃到懷舊的家鄉味？記憶中媽媽與婆婆的菜，比任何山珍海味都迷人？知名食譜網站Cookpad分享關於「家」的飲食滋味...

登上果嶺的遠眺視野 IWC贊助高球名將潘政琮公益賽事

面對全新一年，人們無不將眼光投向遠方。在所有運動賽事中，登上「果嶺」的高爾夫球更是一場和自己的競賽，在風向、個人心智狀態...

玫瑰金管身粉嫩想收！YSL唇膏新裝、新色裸粉超顯白

被許多女人視為人生必收的YSL唇膏，其中奢華緞面霧光唇膏、奢華緞面高光唇釉，換上全新迷人的「玫瑰金」包裝，並有全新裸色，...

5大電信跨年上網傳輸量飆新高！台北跨年晚會煙火、張惠妹演唱會直播收視旺

5大電信全力備戰跨年夜傳來佳績，昨晚也是5G開台後的跨年首役，4G、5G上網傳輸量都飆出新高。

潮牌BAPE與動漫巨頭DC再聯手、PORTER打造跨界鋼彈袋包

旗下擁有多位經典動漫英雄主角的DC再次與潮牌A Bathing Ape（BAPE®）合作，把大家耳熟能詳的「超人Supe...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。