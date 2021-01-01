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5大電信跨年上網傳輸量飆新高！台北跨年晚會煙火、張惠妹演唱會直播收視旺

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
透過遠傳friDay影音App獨家多視角轉播，讓台北101的跨年煙火秀在全球放送。圖／遠傳電信提供
透過遠傳friDay影音App獨家多視角轉播，讓台北101的跨年煙火秀在全球放送。圖／遠傳電信提供

5大電信全力備戰跨年夜傳來佳績，昨晚也是5G開台後的跨年首役，4G、5G上網傳輸量都飆出新高。

中華電信4G、5G行動通信服務順暢，包括台北101跨年晚會、桃園國際棒球場五月天演唱會、台東海濱公園阿妹跨年演唱會等熱門跨年活動地點，跨年夜晚上6點至凌晨0點15分的行動上網流量超過平時使用量的3.5倍，在跨年凌晨前後10分鐘流量達到最高峰，有8成以上用戶以社群直播、FB、LINE及IG等通訊軟體打卡、直播煙火。

台灣大哥大myVideo轉播天后阿妹闊別4年回家鄉台東舉辦的跨年演唱會，帶動觀看流量成長超過110倍，超越金馬線上直播流量成長幅度，打破myVideo歷屆線上直播跨年紀錄，現場上網流量更是突破平日的300倍。台灣大哥大4G、5G行動上網數據量雙雙在跨年夜刷下新高，午夜前後10分鐘的跨年黃金祝福時段，網路流量超過平時使用量的1.7倍，5G的流量成長達15%，超過9成的用戶透過LINE、臉書、IG、M+等通訊軟體發送訊息、視訊直播及拍照上傳，整體網路流量走高的現象接近凌晨1點才逐漸趨緩。

遠傳電信連續兩年支持台北跨年晚會，昨天提供friDay影音App獨家多視角的轉播，從跨年夜至元旦凌晨1點的直播總計收視人次將近200萬，倒數煙火璀璨四射時friDay影音全台獨家多視角轉播更達到當晚收視最高峰，與魚丁系、蕭敬騰的表演分別成為觀眾最喜愛的節目內容前三強。根據遠傳統計，跨年夜全台數據使用量較去年成長1.2倍，台北市信義區跨年時段4G的下載數據量為平常使用的2.6倍、上傳數據量達22倍，5G的下載和上傳數據量分別是平常的26倍、420倍，語音話務量則為平常的5倍。

台灣之星跨年夜行動訊務量較平日同時段成長20%，昨晚10點至凌晨0點30分的關鍵跨年倒數時刻，台灣之星的網速實測5G下載速度最高較4G快5倍之多。

根據亞太電信統計，熱門跨年活動區域數據使用量為平日的2.5倍，其流量高峰尖峰時段出現在跨年凌晨前後15分鐘，用戶大量傳送訊息發送祝福，上傳數據為平日8倍，其中台北最HIGH新年城2021跨年晚會更高達17倍；超過7成亞太電信用戶使用YouTube、facebook、LINE、Instagram社群軟體。Gt TV搶攻疫後宅商機，推出「跨年專區」，囊括全台5場北中南跨年晚會直播，Gt TV用戶跨年夜觀賞的累積分鐘數較平常成長超過3成。

遠傳friDay影音全台獨家多視角轉播台北跨年晚會，藝人蕭秉治演唱時，遠傳透過AR擴增實境技術讓兩大吉祥物「熊讚」與「遠傳愛喜嗲鹿」同台熱舞。圖／遠傳電信提供
遠傳friDay影音全台獨家多視角轉播台北跨年晚會，藝人蕭秉治演唱時，遠傳透過AR擴增實境技術讓兩大吉祥物「熊讚」與「遠傳愛喜嗲鹿」同台熱舞。圖／遠傳電信提供
中華電信針對跨年各活動場域布建近千台新型高效能基地台，動員500位以上工程人員，進行基地台擴容及品質優化。圖／中華電信提供
中華電信針對跨年各活動場域布建近千台新型高效能基地台，動員500位以上工程人員，進行基地台擴容及品質優化。圖／中華電信提供

跨年晚會 直播 演唱會

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