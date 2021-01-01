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潮牌BAPE與動漫巨頭DC再聯手、PORTER打造跨界鋼彈袋包
旗下擁有多位經典動漫英雄主角的DC再次與潮牌A Bathing Ape（BAPE®）合作，把大家耳熟能詳的「超人Superman」、「蝙蝠俠Batman」化成服飾與鞋款的主角。另外，慶祝品牌成立85周年的吉田株式會社（Yoshida & Co., Ltd.）則讓集團下的PORTER與人氣動漫「鋼彈Gundam」聯名，打造多款限定袋包。
BAPE®把隸屬於DC的兩大經典的超級英雄人物「超人」和「蝙蝠俠」做為主要設計概念，使用漫畫插圖設計和超級英雄標誌於BAPE®經典R的紅、黑迷彩的風格，推出長袖T恤、圓領衫與連帽上衣。除服裝外，這系列採用與超級英雄們代表色的配色，運用於BAPESTA™鞋上，並於鞋後跟裝飾著英雄標誌與BAPESTA™ Logo。特別值得關注的是，聯名系列中的短袖T恤，除了有前述的經典迷彩之外，部分的圖案還運用了漫畫中，主角出場時的經典畫面，絕對是動漫迷跟潮流迷的年度必備款。
人氣動漫「鋼彈Gundam」所發展出的潮牌STRICT-G則與PORTER合作，推出多樣聯名袋包，包括了經典安全帽包、肩背包、多用途手提包、腰包、鎖匙包、零錢包等等。配色方面依舊是PORTER最為人熟知的軍綠及黑色色系，但在包款上卻加入在鋼彈中虛構的「吉翁公國」的國徽圖案，以及代表夏亞的個人圖騰，並將其連續圖案方式呈現在各個包款之上。聯名黑色袋包系列更在拉鍊加入了紅、金配色，代表著夏亞的「紅色彗星」稱號以及吉翁公國軍制服的顏色。
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