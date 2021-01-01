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變身環保航海王 PANERAI推全新Mike Horn綠材質陀飛輪
基於對環保、永續、海洋精神的探求，沛納海曾與知名探險家、也是品牌友人Mike Horn推出聯名的PAM 00984腕表，並從Mike Horn駕駛船只的鋼材回收再利用製成表殼材料，品牌近期在推出一只PAM01108限量腕表，透過腕表的複雜功能、限量與回收再利用，訴求永續精神。
有別於前一版的Mike Horn聯名腕表，PAM01108同採限量發行，並使用由Mike Horn駕駛船只的鈦金屬回收再利用，製成
EcoPangaea™回收金屬、再運用在PAM01108表殼；動力來源使用沛納海表廠自製的P.2005/T鏤空手上鍊機械機芯，每小時振動28,800次，並具備Incabloc®防震裝置、三個發條盒，因此帶來六日的動力儲存，並由277個零件所組成。
這只複雜功能腕表並具有兩地時間、陀飛輪與鏤空表面等特色，而尺寸則從前一代的47毫米擴大為50毫米，同時鏤空的表面帶有鮮明的工業風格，PAM01108的限量數量也從PAM00985的19枚，限縮為更少的5枚，訂價約600萬元。
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