變身環保航海王 PANERAI推全新Mike Horn綠材質陀飛輪

基於對環保、永續、海洋精神的探求，沛納海曾與知名探險家、也是品牌友人Mike Horn推出聯名的PAM 00984腕表，並從Mike Horn駕駛船只的鋼材回收再利用製成表殼材料，品牌近期在推出一只PAM01108限量腕表，透過腕表的複雜功能、限量與回收再利用，訴求永續精神。

有別於前一版的Mike Horn聯名腕表，PAM01108同採限量發行，並使用由Mike Horn駕駛船只的鈦金屬回收再利用，製成

EcoPangaea™回收金屬、再運用在PAM01108表殼；動力來源使用沛納海表廠自製的P.2005/T鏤空手上鍊機械機芯，每小時振動28,800次，並具備Incabloc®防震裝置、三個發條盒，因此帶來六日的動力儲存，並由277個零件所組成。