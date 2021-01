變身環保航海王 PANERAI推全新Mike Horn綠材質陀飛輪

基於對環保、永續、海洋精神的探求,沛納海曾與知名探險家、也是品牌友人Mike Horn推出聯名的PAM 00984腕表,並從Mike Horn駕駛船只的鋼材回收再利用製成表殼材料,品牌近期在推出一只PAM01108限量腕表,透過腕表的複雜功能、限量與回收再利用,訴求永續精神。

有別於前一版的Mike Horn聯名腕表,PAM01108同採限量發行,並使用由Mike Horn駕駛船只的鈦金屬回收再利用,製成

EcoPangaea™回收金屬、再運用在PAM01108表殼;動力來源使用沛納海表廠自製的P.2005/T鏤空手上鍊機械機芯,每小時振動28,800次,並具備Incabloc®防震裝置、三個發條盒,因此帶來六日的動力儲存,並由277個零件所組成。