快訊

台鐵鳴日號元旦首發就故障 半夜3時卡北埔急換車頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

變身環保航海王 PANERAI推全新Mike Horn綠材質陀飛輪

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
常於冰山、極地、山岳冒險的Mike Horn，是知名的探險家。圖 / 翻攝自ig。
常於冰山、極地、山岳冒險的Mike Horn，是知名的探險家。圖 / 翻攝自ig。

基於對環保、永續、海洋精神的探求，沛納海曾與知名探險家、也是品牌友人Mike Horn推出聯名的PAM 00984腕表，並從Mike Horn駕駛船只的鋼材回收再利用製成表殼材料，品牌近期在推出一只PAM01108限量腕表，透過腕表的複雜功能、限量與回收再利用，訴求永續精神。

有別於前一版的Mike Horn聯名腕表，PAM01108同採限量發行，並使用由Mike Horn駕駛船只的鈦金屬回收再利用，製成

EcoPangaea™回收金屬、再運用在PAM01108表殼；動力來源使用沛納海表廠自製的P.2005/T鏤空手上鍊機械機芯，每小時振動28,800次，並具備Incabloc®防震裝置、三個發條盒，因此帶來六日的動力儲存，並由277個零件所組成。

這只複雜功能腕表並具有兩地時間、陀飛輪與鏤空表面等特色，而尺寸則從前一代的47毫米擴大為50毫米，同時鏤空的表面帶有鮮明的工業風格，PAM01108的限量數量也從PAM00985的19枚，限縮為更少的5枚，訂價約600萬元。

可在夜間發光的PAM 01108腕表，探險、讀時，不分晝夜。圖 / 翻攝自PANERAI官方網站。
可在夜間發光的PAM 01108腕表，探險、讀時，不分晝夜。圖 / 翻攝自PANERAI官方網站。
PANERAI Submersible EcoPangaea™ Tourbillon GMT - 50mm腕表Mike Horn特別版，與知名探險家Mike Horn合作，全世界限量5只，約600萬元。圖 / 翻攝自PANERAI官方網站。
PANERAI Submersible EcoPangaea™ Tourbillon GMT - 50mm腕表Mike Horn特別版，與知名探險家Mike Horn合作，全世界限量5只，約600萬元。圖 / 翻攝自PANERAI官方網站。
Mike Horn曾於ig表示，「享受，就是當你發現你的能力超越心智所設下的限制（Enjoyment is when you discover you capable of much more than what you limit your mind to.）。」圖 / 翻攝自ig。
Mike Horn曾於ig表示，「享受，就是當你發現你的能力超越心智所設下的限制（Enjoyment is when you discover you capable of much more than what you limit your mind to.）。」圖 / 翻攝自ig。

腕表

延伸閱讀

12港人案判刑 蓬佩奧批北京無權宣稱是強國

超美金牛腕表報到 美鑽琺瑯加持 貴氣狂奔2021

「航海王」股價搭海盜船！ 貨櫃三雄爆巨量大震盪

年度必收！ 蕭邦蒔繪腕表首次將中國「時辰」搬上表盤

相關新聞

變身環保航海王 PANERAI推全新Mike Horn綠材質陀飛輪

基於對環保、永續、海洋精神的探求，沛納海曾與知名探險家、也是品牌友人Mike Horn推出聯名的PAM 00984腕表，...

搭上華麗熱氣球迎風飛翔！ANNA SUI新香說出想旅行的心

2020年，因為疫情的關係，大家都無法出國旅行，只能在島上旅遊，但想出國的心卻蠢蠢欲動，ANNA SUI替大家圓翱翔天氣...

神回顧／一等就幾hr、甚至排到明年！2020年度排爆也想擁有的東西Top 20

什麼東西值得買，問問鄉民準沒錯！是的，又到了年末這個準備進行大回顧的時刻，今天小編就要帶著大家一起看看2020搶手的熱賣、爆紅商品是哪些，在網路與媒體的推波助瀾下，沒買到它們似乎就會有種槌心肝的痛啊～

準備帥一整年！Nike、Jordan Brand曝光CNY系列 經典東方元素都上腳

走過2020年，意味著農曆新年的腳步也不遠了，因此Nike與旗下的Jordan Brand在近日也曝光了Chinese ...

米蘭硬布丁、法式蛋白餅！亞尼克3款新甜品好歐洲

繼今年冬季與YouTuber「TGOP這群人」推出聯名款生乳捲後，「亞尼克」再於年底推出「米蘭硬布丁」、「鐵盒餅乾」、「...

吃台灣豬漢堡抽1萬！「摩斯」集點再送珍珠堡

為了讓民眾安心享受豬肉餐點，摩斯漢堡全台284間門市通過農委會中央畜產會所核發的台灣豬標章，更推出「品嚐台灣豬新品，抽萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。