聽新聞
test
0:00 / 0:00
搭上華麗熱氣球迎風飛翔！ANNA SUI新香說出想旅行的心
2020年，因為疫情的關係，大家都無法出國旅行，只能在島上旅遊，但想出國的心卻蠢蠢欲動，ANNA SUI替大家圓翱翔天氣的夢！新推出的「綺幻飛行淡香水」，以對夢想堅持為概念，靈感來自一位具有波西米亞精神的女孩，準備搭上熱氣球，飛往夢幻的國度。
ANNA SUI的香水向來以精緻可愛的外型，吸引不少女孩的目光，綺幻飛行淡香水則為大家帶來新的希望，且也是ANNA SUI的新挑戰，首創無蓋式設計，還邀來日本高砂集團，與日本有深厚淵源的Jean Jacques調製香味。
這款綺幻飛行淡香水刻畫出熱氣球的邊框及藤編籃，閃耀著金色光芒，淺粉紅色的香水液體，展現女性化特色，無蓋設計可以直接使用，包裝盒更是充滿浪漫粉紅色氛圍。
形象廣告邀來澳洲超模Lily Nova，穿上粉紅色長袍，彷彿搭著熱氣球準備翱翔天氣，讓大家一起去旅行吧！
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言