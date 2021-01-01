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搭上華麗熱氣球迎風飛翔！ANNA SUI新香說出想旅行的心

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
ANNA SUI綺幻飛行淡香水／75ml2,900元、50ml2,500元。圖／ANNA SUI提供
ANNA SUI綺幻飛行淡香水／75ml2,900元、50ml2,500元。圖／ANNA SUI提供

2020年，因為疫情的關係，大家都無法出國旅行，只能在島上旅遊，但想出國的心卻蠢蠢欲動，ANNA SUI替大家圓翱翔天氣的夢！新推出的「綺幻飛行淡香水」，以對夢想堅持為概念，靈感來自一位具有波西米亞精神的女孩，準備搭上熱氣球，飛往夢幻的國度。

ANNA SUI的香水向來以精緻可愛的外型，吸引不少女孩的目光，綺幻飛行淡香水則為大家帶來新的希望，且也是ANNA SUI的新挑戰，首創無蓋式設計，還邀來日本高砂集團，與日本有深厚淵源的Jean Jacques調製香味。

這款綺幻飛行淡香水刻畫出熱氣球的邊框及藤編籃，閃耀著金色光芒，淺粉紅色的香水液體，展現女性化特色，無蓋設計可以直接使用，包裝盒更是充滿浪漫粉紅色氛圍。

形象廣告邀來澳洲超模Lily Nova，穿上粉紅色長袍，彷彿搭著熱氣球準備翱翔天氣，讓大家一起去旅行吧！

ANNA SUI綺幻飛行淡香水／75ml2,900元、50ml2,500元。圖／ANNA SUI提供
ANNA SUI綺幻飛行淡香水／75ml2,900元、50ml2,500元。圖／ANNA SUI提供
ANNA SUI綺幻飛行淡香水／75ml2,900元、50ml2,500元。圖／ANNA SUI提供
ANNA SUI綺幻飛行淡香水／75ml2,900元、50ml2,500元。圖／ANNA SUI提供

熱氣球

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