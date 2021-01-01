神回顧／一等就幾hr、甚至排到明年！2020年度排爆也想擁有的東西Top 20

我就買爆！

什麼東西值得買，問問鄉民準沒錯！是的，又到了年末這個準備進行大回顧的時刻，今天小編就要帶著大家一起看看2020搶手的熱賣、爆紅商品是哪些，在網路與媒體的推波助瀾下，沒買到它們似乎就會有種槌心肝的痛啊～

DailyView網路溫度計根據《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出2020年爆紅商品，一起看看它們究竟是如何成為「神之夯品」，而你是否也參與了哪幾場瘋搶行動呢？

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第十名：流感疫苗

興許是疫情的影響，今年公費流感疫苗開放施打後，踴躍程度與關注程度更甚以往，大家都希望能夠多一層保護，因此接種當日，衛生局跟醫院都大排長龍。

而「搶打潮」更造成疫苗缺貨的窘境，連政策也來個大轉彎，真的是有錢也排不到啊！

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第九名：PS5

就算不是電玩迷，大概也已經被PS5的迷因圖洗版到頭昏眼花了吧！主機界的爭霸戰永遠沒有落幕的一天，PS5的問世讓玩家們躍躍欲試，許多銷售通路一開放購買就被秒殺，有錢想買都買不到QQ！國外甚至傳出民眾為了主機大打出手的事件，「一機難求」的情況證明了它究竟有多夯了。

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第八名：動物森友會

買了SWITCH，當然就要來玩動物森友會囉～近年造成SWITCH主機大斷貨的原因之一，多少也歸功於動物森友會的熱賣，雖然它並非新遊戲，但在疫情影響加上繁中版問世下，創下了全球熱賣的佳績。

動森火紅的原因不難理解，不僅能自我滿足，其社交感也相當真實，就算待在家還是能得到心靈上的慰藉，相當具療癒感的一款遊戲。

第七名：鬼滅之刃周邊

今年最紅的動漫就屬鬼滅之刃了！爆紅程度可說是席捲台日兩地的網友，而且不管大人小孩都為之瘋狂，而鬼滅之刃劇場版更在近日刷新日本票房紀錄，大哥成為超越宮崎駿的辣個男人，相信鬼滅迷們也都與有榮焉！

鬼滅之刃周邊商品如雨後春筍般冒出，不只有做工細膩的公仔，連兒童用的鉛筆盒、書包等也都炙手可熱，全年齡層通殺，更造就了日本討論「鬼滅騷擾」、「鬼滅貧窮」的狀況，可見其熱門程度。

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第六名：SWITCH

疫情使「宅經濟」創下佳績，不管是影音串流平台還是網路遊戲，大家待在家總是要找點樂子是不？這也讓本來就炙手可熱的SWITCH再次大缺貨，不為老婆也是為了自己啊！

SWITCH與其他遊戲主機不同的特色，屬Joy-Con最為人津津樂道，感測器不但能識別手勢和距離，獨特的振動與液體流感，在玩法上也有更多變化，是電玩迷們必收藏的遊戲主機之一。

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第五名：iPhone12

蘋果每年都在考驗果粉們的信仰，而今年推出的、蘋果首支5G手機iPhone12也再次讓世人看見信徒們虔誠的決心，甫上市就全球大缺貨、有錢也買不到，而除了硬體設備的升級外，討論度最高的大概就屬顏色了！

iPhone12的藍有人喜歡有人不喜歡，但不管是海軍藍還是太平洋藍討論度都居高不下，不排隊搶個頭香那就說不過去啦～

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第四名：酒精、消毒劑、乾洗手

因為疫情的影響，防疫小物的詢問度與購買量直線上升，成為2020的夯品之一囉！在家可以使用肥皂、沐浴乳等身體清潔用品，但出門在外要洗手卻不是那麼方便，因此這些可隨身攜帶的清潔用品就成為民眾的首選。

除了自我衛生保健外，從小吃攤到連鎖業者，為了讓民眾安心也多備有酒精噴霧、乾洗手等供人使用，守護彼此的健康。

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第三名：三倍券

沒有什麼比免費的好康更振奮人心了！為了刺激因疫情而低靡的市場，政府決定發放三倍券刺激經濟，先不論你是否贊同這項政策，但它帶來的魅力真的無法擋！

三倍券分為紙本與電子兩種，領取的地點也更為多元，但不排隊就枉為正港的台灣人，因此剛推出的那幾天真的是人潮滿滿啊～

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第二名：衛生紙、泡麵、罐頭

疫情爆發初期人心惶惶在所難免，不少國人也擔心台灣會跟著實施封城政策，因此衛生紙、泡麵、罐頭等民生用品與可長期存放的食品，就成為人人瘋搶的商品，不僅大賣場補貨補到手軟，連網拍也都不放過。

當然啦～台灣的疫情一直在控制之下，到了年末搶購的行為也趨緩，不必擔心買不到——小編也提醒，有危機意識固然是好事，但凡事過猶不及，如果囤太多卻消耗不完，導致過期或居住品質下降，那就真的浪費了。

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第一名：口罩

相信大家對這個結果並不會感到意外，第一名就是我們的口罩囉！隨著全民防疫意識的提升，口罩已成為國人的每日必需品，不只保護自己也保護他人，雖然一度因為供需問題引發小埋怨，但現在不用排隊一樣可以買爆啦！

除了拿來防疫外，口罩儼然成為2020的時尚配件之一，不管是酷炫黑、丹寧藍還是櫻粉紅，聖誕節還有專屬的可愛花色，遮住臉也可美美的出門，大人小孩都搶著戴。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年12月28日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2020引爆排隊的東西』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



