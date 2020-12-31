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米蘭硬布丁、法式蛋白餅！亞尼克3款新甜品好歐洲
繼今年冬季與YouTuber「TGOP這群人」推出聯名款生乳捲後，「亞尼克」再於年底推出「米蘭硬布丁」、「鐵盒餅乾」、「法式蛋白餅」等3款禮品系甜點，增添年節送禮的新選擇。
此次推出的「米蘭硬布丁」，創意源自於日本的熱賣甜品，使用蛋白、北海道生起司、馬達加斯加天然香草籽作為原料，以水浴法慢慢蒸烤，為布丁帶來綿密紮實又入口即化的口感，同時還有微苦甘甜的焦糖糖漿相襯。每盒5入，售價450元，嘗鮮優惠價425元，2盒優惠價799元。
亞尼克也以經典路線出發，規劃「法式蛋白餅」，有著水滴花型的可愛外觀，入口清脆又帶著清甜感，共有覆盆子、靜岡抹茶、檸檬等3種口味，單盒125元，優惠價2盒199元、3盒288元。
若有送禮考量者，「一口餅乾綜合禮盒」，內含有巧克力豆餅、捲餅乾、燕麥葡萄、愛心糖霜、脆杏仁餅、義大利巧克力脆餅、法式蛋白餅（覆盆子／靜岡抹茶）等8種品項，並以鐵盒包裝，讓甜品控一次品嚐到8種不同的風味，單盒售價580元，新品優惠價2盒1089元，再享買10盒送1盒的優惠。
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