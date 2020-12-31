吃台灣豬漢堡抽1萬！「摩斯」集點再送珍珠堡

為了讓民眾安心享受豬肉餐點，摩斯漢堡全台284間門市通過農委會中央畜產會所核發的台灣豬標章，更推出「品嚐台灣豬新品，抽萬元摩斯卡」活動。活動期間，只要點購「台灣嫩肩豬珍珠堡」等指定商品，並參與打卡活動，就有機會抽中萬元摩斯卡，總獎金高達30萬元。

即日起至1月24日期間，只要點購「台灣嫩肩豬珍珠堡」與「台灣里肌豬排堡」等標示有「使用台灣豬」或「台灣米標章」的指定商品，拍照上傳並完成打卡任務，就可以有機會抽中內含儲值金10,000元的摩斯卡，可用於購買店內商品，共計抽出30個名額。

除此之外，購買指定漢堡，還可參加集點活動，集滿3點，就可享「藜麥薑燒珍珠堡加冰紅茶(L)優惠價55元」（原價110元）、集滿5點可享「台灣嫩肩豬珍珠堡加冰紅茶(L)優惠價68元」（原價135元）、集滿10點可免費兌換「藜麥薑燒珍珠堡」1個（原價70元）。

另外在新年之際，正適合與朋友、家人歡聚。即日起至1月3日期間，點購冰／熱摩斯咖啡(L)2杯，優惠價100元（原價120元）、冰紅茶(L)2杯優惠價60元（原價80元）。晚上8點後再加碼深夜好食優惠，任選摩斯雞塊或雞腿天婦羅（黑胡椒），2份優惠價79元（原價110元）。