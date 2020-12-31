大家最愛買的搶手貨是這些！Tomod’s公布「2020年度熱銷排行榜」

到藥妝店大家最愛搶買的是什麼？Tomod’s在2020年末公布年度熱銷排行榜，其中熱銷必敗排行榜TOP 10、通路獨家商品熱銷TOP 5的冠軍都由「CREATE寬版優質牙刷（軟）」奪下；底妝類熱銷冠軍為「SOFINA漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版」，唇彩則由「Cezanne持久潤澤唇731-101」居冠。

攻占Tomod’s 2020年度熱銷必敗排行榜TOP 10、通路獨家商品熱銷TOP 5冠軍的「CREATE寬版優質牙刷（軟）」採用超極細毛、57穴超寬幅刷頭，大面積刷毛清潔齒垢更有效率；不分類商品熱銷必敗排行榜TOP 10的第2～10名依序為3M細滑牙線棒（散裝包）、AG快潔適SDC抗菌洗手乳－天然草本300ml、日本獅王固齒佳酵素亮白牙膏－柑桔薄荷、小蜜媞修護唇膏、我的心機亮白保濕防曬噴霧SPF50／PA++++、雅蓮碧美體入浴劑－小蒼蘭、牛乳石鹼牛乳香皂（藍盒）、Pharmaact zero無添加沐浴乳、小甘菊經典護手霜20ml。

底妝類熱銷TOP 3依序為SOFINA漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版、innisfree礦物質控油蜜粉、I’M MEME我愛毛孔隱形控油蜜粉餅，皆為訴求清爽妝感。唇彩類熱銷TOP 3依序為Cezanne持久潤澤唇膏731-101、rom&nd絕美任霧奶油唇釉＃06 DEEP SOUL、CHIFURE唇膏＃744，赤茶、紅棕色系依舊當道。眼妝類熱銷TOP 3依序為MAYBELLINE媚比琳超激細抗暈眼線液抗手震版（黑色）、dejavu就是不暈持久柔霜眼膠筆（自然棕）、KATE凱婷凝色柔滑眼線膠筆BR-1，也可看出消費者對於抗暈染的強烈需求。