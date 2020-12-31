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大家最愛買的搶手貨是這些！Tomod’s公布「2020年度熱銷排行榜」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Tomod’s 2020年度唇彩熱銷排行榜冠軍：Cezanne持久潤澤唇膏731-101。圖／Tomod’s 提供
Tomod’s 2020年度唇彩熱銷排行榜冠軍：Cezanne持久潤澤唇膏731-101。圖／Tomod’s 提供

到藥妝店大家最愛搶買的是什麼？Tomod’s在2020年末公布年度熱銷排行榜，其中熱銷必敗排行榜TOP 10、通路獨家商品熱銷TOP 5的冠軍都由「CREATE寬版優質牙刷（軟）」奪下；底妝類熱銷冠軍為「SOFINA漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版」，唇彩則由「Cezanne持久潤澤唇731-101」居冠。

攻占Tomod’s 2020年度熱銷必敗排行榜TOP 10、通路獨家商品熱銷TOP 5冠軍的「CREATE寬版優質牙刷（軟）」採用超極細毛、57穴超寬幅刷頭，大面積刷毛清潔齒垢更有效率；不分類商品熱銷必敗排行榜TOP 10的第2～10名依序為3M細滑牙線棒（散裝包）、AG快潔適SDC抗菌洗手乳－天然草本300ml、日本獅王固齒佳酵素亮白牙膏－柑桔薄荷、小蜜媞修護唇膏、我的心機亮白保濕防曬噴霧SPF50／PA++++、雅蓮碧美體入浴劑－小蒼蘭、牛乳石鹼牛乳香皂（藍盒）、Pharmaact zero無添加沐浴乳、小甘菊經典護手霜20ml。

底妝類熱銷TOP 3依序為SOFINA漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版、innisfree礦物質控油蜜粉、I’M MEME我愛毛孔隱形控油蜜粉餅，皆為訴求清爽妝感。唇彩類熱銷TOP 3依序為Cezanne持久潤澤唇膏731-101、rom&nd絕美任霧奶油唇釉＃06 DEEP SOUL、CHIFURE唇膏＃744，赤茶、紅棕色系依舊當道。眼妝類熱銷TOP 3依序為MAYBELLINE媚比琳超激細抗暈眼線液抗手震版（黑色）、dejavu就是不暈持久柔霜眼膠筆（自然棕）、KATE凱婷凝色柔滑眼線膠筆BR-1，也可看出消費者對於抗暈染的強烈需求。

在保養品方面，面膜類熱銷TOP 3依序為我的心機高效安瓶EX彈潤緊緻面膜（4入）、森田藥粧瞬效安瓶救急面膜（4入）、我的美麗日記玫瑰保濕花萃面膜（7入）；精華液類熱銷TOP 3依序為碧歐斯金萃黃金精華露100ml、Melano CC高純度維他命C亮白精華20ml、自白肌微分子玻尿酸保濕修護精華水35ml。

Tomod’s 2020年度精華液類熱銷排行榜冠軍：碧歐斯金萃黃金精華露100ml。圖／Tomod’s 提供
Tomod’s 2020年度精華液類熱銷排行榜冠軍：碧歐斯金萃黃金精華露100ml。圖／Tomod’s 提供
Tomod’s 2020年度熱銷必敗排行榜TOP 10、通路獨家商品熱銷TOP 5冠軍：CREATE寬版優質牙刷（軟）。圖／Tomod’s 提供
Tomod’s 2020年度熱銷必敗排行榜TOP 10、通路獨家商品熱銷TOP 5冠軍：CREATE寬版優質牙刷（軟）。圖／Tomod’s 提供
Tomod’s 2020年度面膜類熱銷排行榜冠軍：我的心機高效安瓶EX彈潤緊緻面膜（4入）。圖／Tomod’s 提供
Tomod’s 2020年度面膜類熱銷排行榜冠軍：我的心機高效安瓶EX彈潤緊緻面膜（4入）。圖／Tomod’s 提供
Tomod’s 2020年度底妝類熱銷排行榜冠軍：SOFINA漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版。圖／Tomod’s 提供
Tomod’s 2020年度底妝類熱銷排行榜冠軍：SOFINA漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版。圖／Tomod’s 提供

面膜 唇彩 沐浴

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