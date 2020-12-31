統一時代、夢時代加入OPEN POINT 跨14大通路集點更好用
為發揮集團綜效，統一旗下OPEN POINT熟客生態圈會員制元旦起，新增7大合作通路，跨14大通路消費可累積、折抵OPEN POINT點數，台北統一時代百貨、高雄夢時代購物中心加入整合，會員App全面更新，會員點數轉換為OPEN POINT點數。統一時代百貨台北店於元旦起至1月10日推出全館指定櫃位消費滿2,000送300；統一時代百貨高雄店整個1月推出指定化妝品牌單筆消費滿3,000送300元。另外，微風廣場、微風南京元旦推出會員「一日限定優惠」，扣微風積點禮遇20點，即可享指定商品買一送一等優惠。
統一時代百貨台北店與夢時代加入OPEN POINT會員之後，只需一組會員帳號就能跨通路使用。會員完成升級認證後，有別於過往累積1點等於0.5元的計算方式，OPEN POINT為1點=1元，會員可於消費當下立即使用點數折抵現金，在計算上和使用上都更為簡易。包括統一時代百貨台北店、夢時代與統一時代百貨高雄店，在1月份只要升級為OPEN POINT會員，就送50元電子抵用券。
另外，統一時代百貨台北店推出1月1日至1月10日推出全館指定櫃位消費滿2,000送300，使用OPEN錢包支付再送100，1月1日至2月28日結帳前出示行動會員App條碼，單筆消費每100元，該筆點數可累積3倍紅利點數。夢時代1月1日起至1月31日於統一時代百貨高雄店指定化妝品牌單筆消費滿3,000，即可在夢時代App線上兌換300電子特別券。
微風廣場、微風南京在元旦推出扣微風積點禮遇20點，包括微風廣場的Trine & Zen太啡糖那提、MAISON KAYSER法國魔杖；微風南京的何必問紅豆系列飲品推出買一送一。另兩店元旦都推出低於5折優惠商品，微風廣場的Jurlique活能再生發亮霜組 +活能再生發亮霜價值4,500元，特價 2,250元，限量20組微風會員限定優惠；Keeley Ann側拉鍊環釦皮革軍靴原價7,980元，特價3,990元，限量10雙。微風南京Folli Follie Classy Reflections系列腕表原價16,790元，特價5,000元，限量5只。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言