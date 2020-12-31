統一時代、夢時代加入OPEN POINT 跨14大通路集點更好用

為發揮集團綜效，統一旗下OPEN POINT熟客生態圈會員制元旦起，新增7大合作通路，跨14大通路消費可累積、折抵OPEN POINT點數，台北統一時代百貨、高雄夢時代購物中心加入整合，會員App全面更新，會員點數轉換為OPEN POINT點數。統一時代百貨台北店於元旦起至1月10日推出全館指定櫃位消費滿2,000送300；統一時代百貨高雄店整個1月推出指定化妝品牌單筆消費滿3,000送300元。另外，微風廣場、微風南京元旦推出會員「一日限定優惠」，扣微風積點禮遇20點，即可享指定商品買一送一等優惠。

統一時代百貨台北店與夢時代加入OPEN POINT會員之後，只需一組會員帳號就能跨通路使用。會員完成升級認證後，有別於過往累積1點等於0.5元的計算方式，OPEN POINT為1點=1元，會員可於消費當下立即使用點數折抵現金，在計算上和使用上都更為簡易。包括統一時代百貨台北店、夢時代與統一時代百貨高雄店，在1月份只要升級為OPEN POINT會員，就送50元電子抵用券。

另外，統一時代百貨台北店推出1月1日至1月10日推出全館指定櫃位消費滿2,000送300，使用OPEN錢包支付再送100，1月1日至2月28日結帳前出示行動會員App條碼，單筆消費每100元，該筆點數可累積3倍紅利點數。夢時代1月1日起至1月31日於統一時代百貨高雄店指定化妝品牌單筆消費滿3,000，即可在夢時代App線上兌換300電子特別券。