快訊

跨年夜北車被擠爆！國5南下湧車潮 估塞到深夜24時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「半杯都是料」夠了先這樣！熱呼呼「芋圓花生仙這樣」寒夜報到

聯合報 / 記者 柯意如／即時報導
「SHARE TEA歇腳亭」推出號稱半杯都是料的口感新品。圖／SHARE TEA歇腳亭 提供
「SHARE TEA歇腳亭」推出號稱半杯都是料的口感新品。圖／SHARE TEA歇腳亭 提供

飲料最近流行取特別名稱，手搖飲品牌「SHARE TEA歇腳亭」今（12/31）推出冬季仙草手搖新品，取名「芋圓花生仙這樣」，主打「半杯都是料」的豐盛感，名稱則取自料加到讓人想喊「夠了，先（仙）這樣」的趣味諧音，希望能滿足甜點控，寒冬來一杯熱呼呼的甜品最幸福。

業者表示，冬季新品「芋圓花生仙這樣」以燒仙草為基底，每杯豪邁加入半杯份量的芋圓、珍珠、紅豆及硬花生，一口口慢慢享用，料多濃郁有飽足感。而對於怕燙又愛仙草的手搖飲控，也有另一款新品「芋圓鮮奶仙那樣」可選擇，同樣主打「半杯都是料」，Ｑ彈仙草搭各種配料，加入鮮奶調和，口感層次也很豐富。

「SHARE TEA歇腳亭」仙草系列為限時販售只到2月底，期間內購買「芋圓花生仙這樣」或「芋圓鮮奶仙那樣」，再加39元即可加購任一杯招牌珍奶、荔枝椰果奶茶、泰式奶茶（原價50元，每日數量有限，現場售完為止），活動資訊僅供參考，如有更動以門市現場公告為準，詳情可上官網查詢。

「SHARE TEA歇腳亭」推出號稱半杯都是料的口感新品。圖／SHARE TEA歇腳亭 提供
「SHARE TEA歇腳亭」推出號稱半杯都是料的口感新品。圖／SHARE TEA歇腳亭 提供
「SHARE TEA歇腳亭」推出號稱半杯都是料的口感新品。圖／SHARE TEA歇腳亭 提供
「SHARE TEA歇腳亭」推出號稱半杯都是料的口感新品。圖／SHARE TEA歇腳亭 提供

哪裡喝

SHARE TEA歇腳亭各門市

芋圓花生仙這樣(熱) 60元

芋圓鮮奶仙那樣(冰) 70元

售價如有更動以門市現場公告為準

「SHARE TEA歇腳亭」新品名稱趣味。圖／SHARE TEA歇腳亭 提供
「SHARE TEA歇腳亭」新品名稱趣味。圖／SHARE TEA歇腳亭 提供

奶茶 甜點

延伸閱讀

適量吃花生 可改善心血管代謝健康

電腦選的優質花生全家上架 雲林長老花生「好事花生」

全聯鮮奶「整排上鎖」 網傻眼：牛奶界的LV？

好市多鮮奶驚見不同顏色瓶蓋 他不敢買PO網求解答

相關新聞

「半杯都是料」夠了先這樣！熱呼呼「芋圓花生仙這樣」寒夜報到

飲料最近流行取特別名稱，手搖飲品牌「SHARE TEA歇腳亭」今（12/31）推出冬季仙草手搖新品，取名「芋圓花生仙這樣...

歡迎光臨小世界！感受大師微縮人生 翻玩日常間的無限可能

日本「情景王」山田卓司與台灣「微縮模型神人」鄭鴻展，兩人皆擅長以精細的技法在日常場景中加入想像力，透過毫釐之間的精緻製作，創作出幾可亂真的微縮世界。

跨年下探10度低溫 LINE TV療癒主題月讓你不再孤單、寂寞、覺得冷！

LINE TV「數位劇場」從跨年夜開始，陸續推出「故事工廠」發掘社會角落的議題之作【致親愛的孤獨者】，以及擅長將劇場創作結合戲劇治療的「水面上與水面下劇場」等多部劇作，要用一系列的療癒系作品讓你暖身又暖心。

MUJI無印良品「2020十大熱賣品」公開 你入手了幾項？

MUJI無印良品公布2020年熱銷商品排行榜，今年受疫情影響也連帶改變了民眾消費習慣，過去消費者普遍喜歡購買旅行與文具用...

北市悠遊卡公司推「美琪樂皂」造型卡 每個售價190元

守護台灣防疫成績人人有責，悠遊卡公司繼推出「防疫生活3D造型悠遊卡」之後，再度推出陪伴台灣人超過60年的「美琪樂皂」3D...

井村屋生巧克力草莓麻糬冰淇淋來了！「7-11草莓季」登場

一年一度草莓盛宴又來了！7-ELEVEN除了「角落小夥伴莓好心願」集點活動推出一系列粉嫩草莓造型的角落小夥伴限量商品之外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。