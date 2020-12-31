「半杯都是料」夠了先這樣！熱呼呼「芋圓花生仙這樣」寒夜報到

飲料最近流行取特別名稱，手搖飲品牌「SHARE TEA歇腳亭」今（12/31）推出冬季仙草手搖新品，取名「芋圓花生仙這樣」，主打「半杯都是料」的豐盛感，名稱則取自料加到讓人想喊「夠了，先（仙）這樣」的趣味諧音，希望能滿足甜點控，寒冬來一杯熱呼呼的甜品最幸福。

業者表示，冬季新品「芋圓花生仙這樣」以燒仙草為基底，每杯豪邁加入半杯份量的芋圓、珍珠、紅豆及硬花生，一口口慢慢享用，料多濃郁有飽足感。而對於怕燙又愛仙草的手搖飲控，也有另一款新品「芋圓鮮奶仙那樣」可選擇，同樣主打「半杯都是料」，Ｑ彈仙草搭各種配料，加入鮮奶調和，口感層次也很豐富。

「SHARE TEA歇腳亭」仙草系列為限時販售只到2月底，期間內購買「芋圓花生仙這樣」或「芋圓鮮奶仙那樣」，再加39元即可加購任一杯招牌珍奶、荔枝椰果奶茶、泰式奶茶（原價50元，每日數量有限，現場售完為止），活動資訊僅供參考，如有更動以門市現場公告為準，詳情可上官網查詢。

「SHARE TEA歇腳亭」推出號稱半杯都是料的口感新品。圖／SHARE TEA歇腳亭 提供 「SHARE TEA歇腳亭」推出號稱半杯都是料的口感新品。圖／SHARE TEA歇腳亭 提供

哪裡喝

SHARE TEA歇腳亭各門市

芋圓花生仙這樣(熱) 60元

芋圓鮮奶仙那樣(冰) 70元

售價如有更動以門市現場公告為準