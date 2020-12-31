快訊

律政司提上訴許可申請獲批 黎智英遭還押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限量214瓶 酒心智庫Gallery003藝術家單桶原酒問世

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Gallery003藝術家單桶原酒系列「流動」，限量214瓶。圖／摘自酒心智庫官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Gallery003藝術家單桶原酒系列「流動」，限量214瓶。圖／摘自酒心智庫官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

威士忌教育機構酒心智庫的藝術家單桶系列，推出第三支酒款Gallery003「流動」，限量214瓶。採用知名水墨藝術家駱志豪的作品「溫柔的蔓延」作為酒標，以獨特的水墨技法交織出充滿活力的豐饒景象。

酒款來自位於蘇格蘭斯佩賽區、極少被裝瓶的奧斯魯斯克（Auchroisk）酒廠所收生產的單一麥芽威士忌原酒。奧斯魯斯克酒廠以純淨的水質聞名，帶有柔和的香氣與細緻優雅的口感，風味層次極為豐富，又能不斷的轉化流動。因此酒款取名為「流動」，並採用駱志豪的作品「溫柔的蔓延」為酒標，以獨特的水墨技法，強化動能飽滿的「流動」意象。

酒液蒸餾於1995年，在豬頭桶（HOGSHEAD）中熟成，於2020年裝瓶，保留單桶原酒的原本風味。每瓶容量700毫升，酒精濃度49.4%。

酒款洋溢椰子、柚子、花香的香氣，帶有不甜青草茶、甘蔗、奶油餅乾、開心果、柚子茶與香吉士的口感，尾韻帶著綠茶清香，以及豐裕的油脂感。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒液來自來自極少被裝瓶的奧斯魯斯克單一麥芽威士忌原酒。圖／摘自酒心智庫官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酒液來自來自極少被裝瓶的奧斯魯斯克單一麥芽威士忌原酒。圖／摘自酒心智庫官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酒標來自知名水墨藝術家駱志豪的作品「溫柔的蔓延」。圖／摘自酒心智庫官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酒標來自知名水墨藝術家駱志豪的作品「溫柔的蔓延」。圖／摘自酒心智庫官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

延伸閱讀

藏家搶破頭 帝亞吉歐2020年度限量原酒臻選系列

駁斥神秘民調 國民黨智庫：不認同打擊江啟臣領導聲望

五點聲明駁神秘民調 國民黨：不會滿腦子想黨內選舉

百年酒廠換新裝 台灣限定百樂門酒廠禮盒上市

相關新聞

「半杯都是料」夠了先這樣！「芋圓花生仙這樣」寒夜到

飲料最近流行取特別名稱，手搖飲品牌「SHARE TEA歇腳亭」今（12/31）推出冬季仙草手搖新品，取名「芋圓花生仙這樣...

歡迎光臨小世界！感受大師微縮人生 翻玩日常間的無限可能

日本「情景王」山田卓司與台灣「微縮模型神人」鄭鴻展，兩人皆擅長以精細的技法在日常場景中加入想像力，透過毫釐之間的精緻製作，創作出幾可亂真的微縮世界。

跨年下探10度低溫 LINE TV療癒主題月讓你不再孤單、寂寞、覺得冷！

LINE TV「數位劇場」從跨年夜開始，陸續推出「故事工廠」發掘社會角落的議題之作【致親愛的孤獨者】，以及擅長將劇場創作結合戲劇治療的「水面上與水面下劇場」等多部劇作，要用一系列的療癒系作品讓你暖身又暖心。

MUJI無印良品「2020十大熱賣品」公開 你入手了幾項？

MUJI無印良品公布2020年熱銷商品排行榜，今年受疫情影響也連帶改變了民眾消費習慣，過去消費者普遍喜歡購買旅行與文具用...

北市悠遊卡公司推「美琪樂皂」造型卡 每個售價190元

守護台灣防疫成績人人有責，悠遊卡公司繼推出「防疫生活3D造型悠遊卡」之後，再度推出陪伴台灣人超過60年的「美琪樂皂」3D...

井村屋生巧克力草莓麻糬冰淇淋來了！「7-11草莓季」登場

一年一度草莓盛宴又來了！7-ELEVEN除了「角落小夥伴莓好心願」集點活動推出一系列粉嫩草莓造型的角落小夥伴限量商品之外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。