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限量214瓶 酒心智庫Gallery003藝術家單桶原酒問世
威士忌教育機構酒心智庫的藝術家單桶系列，推出第三支酒款Gallery003「流動」，限量214瓶。採用知名水墨藝術家駱志豪的作品「溫柔的蔓延」作為酒標，以獨特的水墨技法交織出充滿活力的豐饒景象。
酒款來自位於蘇格蘭斯佩賽區、極少被裝瓶的奧斯魯斯克（Auchroisk）酒廠所收生產的單一麥芽威士忌原酒。奧斯魯斯克酒廠以純淨的水質聞名，帶有柔和的香氣與細緻優雅的口感，風味層次極為豐富，又能不斷的轉化流動。因此酒款取名為「流動」，並採用駱志豪的作品「溫柔的蔓延」為酒標，以獨特的水墨技法，強化動能飽滿的「流動」意象。
酒液蒸餾於1995年，在豬頭桶（HOGSHEAD）中熟成，於2020年裝瓶，保留單桶原酒的原本風味。每瓶容量700毫升，酒精濃度49.4%。
酒款洋溢椰子、柚子、花香的香氣，帶有不甜青草茶、甘蔗、奶油餅乾、開心果、柚子茶與香吉士的口感，尾韻帶著綠茶清香，以及豐裕的油脂感。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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