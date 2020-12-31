MUJI無印良品「2020十大熱賣品」公開 你入手了幾項？

MUJI無印良品公布2020年熱銷商品排行榜，今年受疫情影響也連帶改變了民眾消費習慣，過去消費者普遍喜歡購買旅行與文具用品，今年排行榜則多了有機棉各類服飾，而有助舒緩心情的香氛商品持續熱賣，可以觀察出消費者更重視日常生活舒適感。同時，無印良品即日起至1月3日推出新年優惠，單筆消費滿1,000元可獲得100元抵用券一張、滿2,000元可獲得抵用券2張。

MUJI無印良品熱銷排行榜TOP 10

第1名「撥水加工有機棉舒適休閒鞋」

這款鞋是依據大部分人的足底曲線與行走姿勢設計出可支撐足弓鞋墊，降低行進時的衝擊力，而鞋面採用經過撥水加工處理的有機棉素材製成，不易沾水，就算出門臨時下雨也能輕鬆對應。

第2名「超音波芬香噴霧器」

利用超音波震動原理擴散精油香氣，讓精油營造滿室芳香。LED燈也可單獨使用，當作夜燈照明。

第3名「懶骨頭沙發」

有大、小兩款尺寸，能貼合各種放鬆姿態的懶骨頭沙發，或坐或臥，自在舒適。可輕鬆隨意搬動也可替換不同的椅套素材或顏色，點綴居家空間氛圍。

第4名「空氣循環風扇」

空氣循環風扇專用的扇葉，在設計上與一般循環扇的扇葉形狀不同，採用在迴轉方向的扇葉前端能大量推出空氣的迴力棒型扇葉。由於噪音的產生是來自於扇葉表面攪亂的空氣，根據流體力學設計出來的扇葉，能令扇葉表面的空氣轉動流暢，能同時兼顧大風量與低噪音。

第5名「即食迷你拉麵」

由台灣在地生產製作，麵條已事先調味，可直接沖泡熱水或烹煮後加入其他食材，也可作為零嘴直接食用。

第6名「女有機棉法蘭絨套衫」

使用雙紗線並以起毛加工增加布料溫暖的觸感，使用對環境溫和的有機棉所製成。

第7名「男有機棉法蘭絨立領襯衫」

使用較粗織線織製，施以起毛加工，增加布料溫暖的觸感。使用對環境溫和的有機棉所製成。

第8名「行動無水香氛機」

可於個人小空間使用，像是辦公室座位，也可放置於汽車內空間使用。不需加水，只要將精油滴入毛氈墊片，使用鋰電池，連結USB充電3.5小時即可使用長達8小時，並有2小時自動斷電裝置。

第9名「男有機棉天竺圓領短袖T恤」

領口設計製成舒適耐用的T恤。使用對環境溫和的有機棉所製成。

第10名「女法國亞麻寬擺褲」